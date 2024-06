Wstrząsające nagranie z wypadku w tunelu. Kierowca pędził 170 km/h!

Po tym co zrobili lekarz i nauczycielka, 13-latka zabrano z Polski do Bangkoku. Matka chłopca mogła tylko błagać o pomoc

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała nagranie z monitoringu, który zainstalowany jest w tunelu w Lalikach na trasie S1. GDDKiA rzuca nowe światło na wypadek do którego doszło 16 czerwca. Jak informuje Ratownictwo Medyczne w Żywcu, z 10 pasażerów aut, 8 udzielono pomocy medycznej z czego 5 pacjentów przewieziono do szpitali. Dwie kobiety, obywatelki Słowacji w wieku 17 i 34 lat zostały ciężko ranne.

- Z prędkością 170km/h poruszał się sprawca kolizji, do której doszło w tunelu na drodze S1 w Lalikach pod Żywcem. Skrajna brawura i nieprzestrzeganie przepisów drogowych, a w konsekwencji utrata panowania nad pojazdem przez będącego pod wpływem alkoholu kierującego, doprowadziły do zderzenia trzech pojazdów osobowych - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że w tunelu w Lalikach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h, ale po pożarze, do którego doszło 27 stycznia, wprowadzono tam ograniczenie do 50 km/h.