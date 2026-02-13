Potrącenie pieszej w Bytomiu. Seniorka nie przeżyła

Wczesnym rankiem na ulicy Wojciechowskiego w Bytom doszło do tragicznego wypadku drogowego. 81-letnia kobieta wtargnęła w miejscu niedozwolonym pod nadjeżdżający samochód dostawczy marki Fiat Ducato, którym kierował 34-letni mieszkaniec miasta.

Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej w Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, życia kobiety nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 81-letnia mieszkanka Bytomia przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, wtargnęła pod nadjeżdżający pojazd marki Fiat Ducato, którym kierował 34-letni mieszkaniec Bytomia. W wyniku zdarzenia kobieta doznała poważnych obrażeń zagrażających życiu. Została przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarła - czytamy w policyjnym komunikacie.

Jak poinformowała policja, wczoraj - 12 lutego na terenie województwa śląskiego odnotowano co najmniej kilkadziesiąt zdarzeń drogowych, w których ranne zostały cztery osoby, a jedna zginęła – właśnie w Bytomiu.

Funkcjonariusze podkreślają, że do tragedii dochodzi często w miejscach niedozwolonych, gdy piesi nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, a kierowcy nie mają czasu na reakcję. Szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

Apel policji o ostrożność na drogach

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, ostrożność i przestrzeganie przepisów, szczególnie teraz, w obliczu zapowiadanego załamania pogody. Padający deszcz, śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność zwiększają ryzyko wypadków, dlatego nawet krótka chwila nieuwagi może skończyć się tragedią.

Funkcjonariusze podkreślają, że odpowiedzialność leży po obu stronach – kierowcy powinni zachowywać bezpieczną prędkość i uważać na pieszych, a osoby piesze muszą przechodzić wyłącznie w wyznaczonych miejscach i upewniać się, że mogą zrobić to bezpiecznie.