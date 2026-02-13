66-latek odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Dramatyczne warunki ujawnione podczas kontroli

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-13 8:33

Skowyt zamiast szczekania, łańcuch zamiast spaceru, zimny kojec zamiast domu. W jednym z gospodarstw w gminie Pietrowice Wielkie psy miesiącami żyły w warunkach, które zagrażały ich życiu. Wychudzone, przemarznięte i poranione zostały odebrane podczas interwencji policji, lekarza weterynarii i inspektorów Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals z Raciborza. 66-letni właściciel usłyszy zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

Zaniedbane psy w Pietrowicach Wielkich

i

Autor: Śląśka Policja/ Materiały prasowe

Dramatyczne warunki psów na prywatnej posesji

Skowyt zamiast radosnego szczekania, zmarznięta ziemia zamiast legowiska, krótki łańcuch zamiast spaceru. W jednym z domów na terenie gminy Pietrowice Wielkie zwierzęta przez długi czas żyły w warunkach, które trudno nazwać czymkolwiek innym niż cierpieniem. Wychudzone, przetrzymywane w małym, nieocieplonym kojcu, pozbawione podstawowej opieki – każdego dnia walczyły po prostu o przetrwanie.

Na miejsce pojechali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspierani przez inspektora Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals z Raciborza oraz lekarza weterynarii. Zgłoszenie mówiło o możliwym znęcaniu się nad zwierzętami. Rzeczywistość okazała się jeszcze gorsza.

Psy były wyraźnie niedożywione, przemarznięte i osłabione. Niewielki kojec nie chronił ich przed deszczem, wiatrem ani mrozem. Nie miały gdzie się schować, ogrzać, odpocząć. U jednego z nich lekarz stwierdził liczne blizny na przednich łapach – ślady długotrwałego cierpienia.

Zwierzęta były wychudzone, przetrzymywane w niewielkim, nieocieplonym kojcu, który nie chronił ich przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. U jednego z psów stwierdzono liczne blizny na przednich łapach - czytamy w policyjnym komunikacie.

Dla tych zwierząt każdy dzień oznaczał strach i ból. Brak jedzenia, brak ciepła, brak człowieka, który zamiast krzywdy dałby im opiekę.

Polecany artykuł:

Zbiorowe zatrucie w zakładzie w powiecie raciborskim. Ponad 60 osób ewakuowanyc…

Pomoc przyszła w ostatniej chwili

Zwierzęta zostały natychmiast odebrane właścicielowi. Trafiły pod opiekę organizacji Animals, gdzie otrzymały pomoc weterynaryjną, jedzenie i bezpieczne schronienie. Teraz dochodzą do siebie – fizycznie i psychicznie. Uczą się, że ludzka ręka może nie tylko ranić, ale też głaskać.

66-letni właściciel posesji odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

Inspektorzy organizacji prozwierzęcych podkreślają, że podobne przypadki wciąż się zdarzają – często za zamkniętymi bramami, poza wzrokiem sąsiadów. A przecież zwierzęta czują ból, zimno i głód tak samo jak ludzie.

– Cierpią w ciszy. Same nie poproszą o pomoc – mówią wolontariusze.

Dlatego każda reakcja ma znaczenie. Jeśli widzimy psa stale na łańcuchu, bez budy, bez jedzenia, w skrajnych warunkach pogodowych – nie przechodźmy obojętnie. Jeden telefon może uratować życie.

Zobaczcie, w jakich warunkach były trzymane czworonogi.

Zaniedbane psy w Pietrowicach Wielkich
Galeria zdjęć 3
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZWIERZĘTA
ZNĘCANIE SIĘ