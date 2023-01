Zderzenie policyjnego auta z osobówką! Groźny wypadek w Katowicach

Wypadek w Katowicach. Zderzenie nieoznakowanego pojazdu policji z samochodem osobowym

W środę, 4 stycznia po godz. 21.00 na ul. Sokolskiej w Katowicach doszło do zderzenia nieoznakowanego policyjnego pojazdu z samochodem osobowym. - Policjanci jechali na sygnałach i skręcili w lewo przejeżdżając na czerwonym świetle. Drugi pojazd jechał zgodnie z przepisami. Doszło do zderzenia. Jedna osoba z samochodu osobowego została zabrana do szpitala na badania - przekazał w rozmowie z serwisem WKATOWICACH.eu podkomisarz Łukasz Kloc z KMP w Katowicach. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Wiadomo, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Sonda Czy Katowice są bezpiecznym miastem? Tak Nie