i Autor: Facebook / SOS Zaginięcia Zaginiony Bartosz Wojtuniak

Widzieliście go?

Wyszedł do apteki i przepadł bez wieści. Gdzie jest 13-letni Bartosz z Dąbrowy Górniczej?

Wyszedł rano do pobliskiej apteki i już nie wrócił. Nikt nie wie, co dzieje się z 13-letnim Bartoszem z Dąbrowy Górniczej. Trwają poszukiwania zaginionego chłopca. Widzieliście go?