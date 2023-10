Dziennikarz TVN został zamordowany z zazdrości? Wciąż szukają sprawcy

Brutalne morderstwo dziennikarza TVN. Do tej pory nie zatrzymano sprawcy

Do tego makabrycznego zabójstwa doszło w nocy z 26 na 27 marca 2022 r. Paweł K. (+29 l.) spędzał ten wieczór z Eweliną Ż. - byli razem na kolacji, a potem samochodem udali się w okolice stadionu GKS Katowice, gdzie rozmawiali. Nagle pojawił się agresywny mężczyzna, który otworzył drzwi auta, zaatakował Pawła, a następnie wyszarpał go z pojazdu i w szaleńczym napadzie agresji zadał mu aż 50 ciosów nożem, po których mężczyzna zmarł. Wszystko to na oczach przerażonej, płaczącej i wołającej o pomoc Eweliny Ż. Napastnika zdradził zgubiony nóż, czapka i zamontowany w aucie kobiety GPS, za pomocą którego śledził kobietę. Do zbrodni miało dojść z powodu chorej zazdrości. Po dokonaniu zabójstwa, napastnik uciekł i rozpłynął się w powietrzu. Zrozpaczona rodzina w wiadomości przekazanej "Gazecie Wyborczej" zadaje głośne pytanie: dlaczego nadal nie odnaleziono mordercy ich syna i brata?

Rodzina zamordowanego dziennikarza chce sprawiedliwości w poszukiwaniu sprawców brutalnych przestępstw

Rodzina Pawła K. napisała do "Gazety Wyborczej" po tym, jak w stosunkowo krótkim czasie (po 18 dniach od zdarzenia) udało się zatrzymać sprawcę tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Sebastiana M. ujęto w Emiratach Arabskich, gdzie czeka na ekstradycję do Polski. Sprawę poszukiwań Sebastiana M. szybko objął swoim nadzorem prokurator generalny i minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. Tego samego działania Ziobro odmówił rodzinie zamordowanego Pawła K., gdy ta zwróciła się do niego z taką prośbą. - Nie rozumiemy, dlaczego Minister nie objął tej naszej sprawy nadzorem (odmowna reakcja na nasz list)? Od czego to zależy, że jedne sprawy są objęte nadzorem, a inne nie? Jesteśmy bezsilni, bo od 1,5 roku nic się w naszej sprawie nie zmieniło - napisali w przesłanym "Gazecie Wyborczej" oświadczeniu bliscy Pawła K. - Czy gdyby dziennikarz TVP, a nie TVN? Dla nas ważny jest człowiek. Nie ma znaczenia wykonywany zawód, poglądy, które ktoś reprezentuje, przynależność partyjna czy okoliczności sprawy. Ważne jest równe traktowanie, bo tak naprawdę liczy się człowiek oraz poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Nie wiemy, co miało wpływ wpływ na działania i decyzje w tej sprawie. Nie wiemy, co o tym myśleć - przekazała "GW" rodzina ofiary brutalnego zabójstwa.

Komentarz Prokuratury Krajowej ws. zarzutów rodziny Pawła K.

- Prokuratura ponaglała sąd, wskazując, że tymczasowe aresztowanie jest pilne i niezbędne, by rozesłać za podejrzanym list gończy i wydać Europejski Nakaz Aresztowania" - napisał "GW" prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Szefowa Prokuratury Rejonowej w Chorzowie dodała natomiast w rozmowie z redakcją, że Kamil Żyła jest jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, a jego poszukiwania przejęła specjalna grupa z Komendy Głównej Policji.

Dziennikarz TVN brutalnie zamordowany w Chorzowie. Sprawca zadał mu kilkadziesiąt ciosów