Poszukiwania Jacka jaworka. Amerykanie wkraczają do akcji! Będzie przełom?

Strzelił do własnego brata, później do jego żony i syna. Tragedia w Borowcach rozegrała się w lipcu 2021 roku i mimo zakrojonych akcji poszukiwawczych, wciąż nie odnaleziono Jacka Jaworka. Teraz śledczy zwrócili się do Stanów Zjednoczonych. Czy nowe dane przyczynią się do schwytania zabójcy?