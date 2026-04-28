Zaatakowali ojca i syna w Jaworznie. Bo nie podobała im się koszulka

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-28 20:15

W połowie kwietnia na ulicach Jaworzna doszło do oburzającego zajścia. Grupa agresorów zaatakowała 14-letniego rowerzystę, żądając od niego oddania ubrań. Kiedy w obronie syna zainterweniował ojciec, padł ofiarą pobicia. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli podejrzanych w wieku zaledwie od 15 do 16 lat.

Nieletni odpowiedzą za rozbój i pobicie
Nieletni odpowiedzą za rozbój i pobicie Nieletni odpowiedzą za rozbój i pobicie Nieletni odpowiedzą za rozbój i pobicie Nieletni odpowiedzą za rozbój i pobicie
Pobicie i rozbój w Jaworznie

Koszmarne sceny rozegrały się 19 kwietnia około godziny 14:30 na ulicy Paderewskiego w Jaworznie. Nastolatek spędzał popołudnie na rowerowej wycieczce ze swoim ojcem, kiedy nagle podbiegła do niego grupa osób. Napastnicy zażądali od 14-latka zdjęcia bluzy oraz koszulki z napisami miejscowego klubu piłkarskiego. Syna próbował ratować ojciec, który wjechał rowerem między uczestników zajścia. Gdy upadł na ziemię, został zaatakowany i skopany po głowie.

Aby uniknąć dalszej eskalacji, nastolatek oddał napastnikom odzież. Później wraz z rodzicem zgłosił zajście policji.

Policja w Jaworznie zatrzymała sześciu nastolatków

"Dzięki analizie nagrań z monitoringu oraz przeprowadzonym czynnościom operacyjnym policjanci ustalili i zatrzymali sześciu nieletnich w wieku od 15 do 16 lat, którzy - jak wynika ze zgromadzonego materiału - brali udział w rozboju i pobiciu. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili również, że motywem działania sprawców była przynależność do innego klubu piłkarskiego. Z zabezpieczonych materiałów dowodowych, w tym zapisów monitoringu oraz analizy telefonów wynikało, że nieletni sympatyzują z innym klubem piłkarskim" - poinformowali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Po zatrzymaniach funkcjonariusze wykonali z nastolatkami czynności i przekazali zgromadzone dowody do sądu rodzinnego. Ten może zastosować środki wychowawcze, w tym nadzór kuratora, zobowiązanie do określonego postępowania, skierowanie do ośrodka wychowawczego lub umieszczenie w zakładzie poprawczym.

"Podkreślamy! Każda przemoc, również ta motywowana rywalizacją czy zamiłowaniem do innej drużyny piłkarskiej, spotyka się ze zdecydowaną reakcją służb i niesie za sobą poważne konsekwencje prawne" - podkreślili funkcjonariusze.

Nieletni odpowiedzą za rozbój i pobicie
Przeczytaj także:
