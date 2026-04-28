Zaatakowali ojca i syna w Jaworznie. Bo nie podobała im się koszulka

W połowie kwietnia na ulicach Jaworzna doszło do oburzającego zajścia. Grupa agresorów zaatakowała 14-letniego rowerzystę, żądając od niego oddania ubrań. Kiedy w obronie syna zainterweniował ojciec, padł ofiarą pobicia. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli podejrzanych w wieku zaledwie od 15 do 16 lat.