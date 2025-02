Zabójstwo na plebanii w Kłobucku. Zatrzymany to były policjant!

Zabójstwo księdza w Kłobucku. Zatrzymany 52-letni Tomasz J. to były policjant

Czy motyw rabunkowy był tłem zbrodni w Kłobucku? Tego wciąż nie wiadomo. Zatrzymany 52-letni Tomasz J., pierwotnie miał zostać doprowadzony do prokuratury w sobotę, 15 lutego. Od wczoraj mężczyzna przebywał w policyjnej izbie wytrzeźwień. Jak informuje prokuratura, mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie na przesłuchanie jeszcze dzisiaj. Czynności zaplanowano na godzinę 13.

Jak potwierdził prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w rozmowie z naszym dziennikarzem, zatrzymany to były policjant. Mężczyzna został zwolniony dyscyplinarnie ze służby 24 lata temu.

Przypominamy, że do zbrodni doszło w czwartek, 13 lutego. Sprawca zaatakował proboszcza parafii ks. Grzegorza Dymka. Duchowny miał zostać obezwładniony, skrępowany i zaciągnięty do piwnicy, a następnie pozbawiony życia. Szamotaninę słyszał przypadkowy przechodzień i to on powiadomił policję.

- Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych, przypadkowy przechodzień usłyszał, że ktoś ma problemy, usłyszał krzyki - dlatego powiadomił policję. W pobliżu był patrol, wiec policjanci byli bardzo szybko na miejscu. W drodze na miejsce policjanci dostrzegli uciekającego mężczyznę, jeden z funkcjonariuszy podjął pościg i ujął podejrzanego - mówi w rozmowie z "Super Expressem" prok. Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

- Wczoraj przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i zwłok. Zabezpieczono ślady, a także przedmioty. Zdaniem lekarza biegłego sądowego duchowny został uduszony. W poniedziałek prawdopodobnie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok - dodaje prokurator.

Czy motywem mogła być kradzież? Dzień wcześniej duchowny pochwalił się podczas mszy, że podczas kolędy udało się zebrać 80 tysięcy złotych. Jednak jak informuje prokuratura przy zatrzymanym nie znaleziono kosztowności, ani pieniędzy.