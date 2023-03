Ojciec połamał czaszkę dwumiesięcznemu Dawidkowi. Szczegóły zbrodni w Zabrzu przerażają

Przerażająca zbrodnia

Zabrze. Daniel S. skatował dwumiesięcznego Dawidka. Ojciec nie miał litości dla chłopca

rs 15:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie ma wytłumaczenia dla tak okrutnej zbrodni. Trudno zrozumieć, dlaczego Daniel S. był tak bezwzględny dla swojego synka. Dawidek umierał w męczarniach. Zginął z powodu poważnych urazów czaszki. Jego główka była zmiażdżona. Ale w toku śledztwa wyszły na jaw fakty, które sprawiają, że łzy same spływają po policzkach. Proces w sprawie zabójstwa, do jakiego doszło w Biskupicach, dzielnicy Zabrza, rozpoczął się w lutym 2012 roku. Potem jednak o sprawie zrobiło się cicho. Co dzieje się z Danielem S.?