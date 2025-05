Zabrze: Tragedia na autostradzie A4. Zginął prezes śląskiego klubu piłkarskiego

Zabrze. Tragedia na autostradzie A4

Do tej tragedii doszło ok. godz. 9 rano w Zabrzu. W porannym szczycie zderzyły się z sobą ciężarówka, skoda oraz bmw. W wyniku tego naczepa TIR-a zaczęła "tańczyć" po pasach drogi, by po chwili wywrócić się pociągając za sobą kabinę. Szoferka wywróciła się do góry kołami.

Siedzący za jej kierownicą 45-latek zginał na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie mające wyjaśnić przyczyny tragedii. Wstępne ustalenia mówią, że do zdarzenia doszło, gdy kierowca ciężarówki zmieniał pas ruchu. Wówczas miał uderzyć w bok białej skody, widząc to natychmiast natychmiast odbił kierownicą w przeciwnym kierunku. I stracił zupełnie panowanie nad wozem. Tymczasem skoda wyleciała na lewy skrajny pas i uderzyło w nią bmw.

Zginął prezes śląskiego klubu piłkarskiego

Jak się okazało w kabinie szoferki zginął Tomasz Mentelski (†45 l.). To był doświadczony zawodowy kierowca, ale po pracy oddawał się pasji jaką była dla niego piłka nożna. Ostatnio był prezesem Klubu Sportowego "Stal" Kuźnia Raciborska, w którym wcześniej grał. Kondolencje zamieścił w internecie Podokręg Racibórz Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezesa KS Stal Kuźnia Raciborska Pana Tomasza Mentelskiego. W imieniu całego Podokręg Racibórz Śląskiego ZPN składamy najszczersze kondolencje Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, których ta strata dotknęła. Łączymy się w bólu i żałobie, przekazując słowa wsparcia i otuchy" - napisali działacze.