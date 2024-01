Zaginął Daniel Partyka z Gliwic. Szuka go policja i rodzina

Tajemnicze słupy świetlne na niebie. Co to za zjawisko?

Zaginął 26-letni Daniel Partyka

Policja w Gliwicach późnym wieczorem we wtorek 9 stycznia opublikowała pilny komunikat o zaginięciu Daniela Partyki. 26-letni mężczyzna nie wrócił do domu. O jego zaginięciu powiadomiła policję rodzina. Sytuacja jest dramatyczna zwłaszcza z powodu silnych mrozów dochodzących nocą do -16 st. C. Nie ma żadnego kontaktu z zaginionym, dlatego policja zwróciła się do mieszkańców o pomoc w odszukaniu mężczyzny.

Daniel Partyka ubiór

czarna kurtka zimowa z kapturem obszytym futerkiem

ciemne spodnie dżinsowe

czarne buty sportowe

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny, prosimy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 12, telefon całodobowy 47 8592255 lub do najbliższej jednostki Policji.

