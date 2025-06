Spis treści

Piłkarze Rakowa w czwartek rozpoczynają przygotowania do kolejnego sezonu. Wśród podopiecznych Marcina Papszuna będzie najnowszy nabytek wicemistrza kraju. Częstochowianie właśnie zakontraktowali snajpera brązowych medalistów minionego sezonu. Trzyletni kontrakt podpisał przy Limanowskiego francuski snajper, Lamine Diaby-Fadiga.

Papszun znajdzie klucz do Diaby-Fadigi?

- Lamine pasuje do naszego DNA. Ma bardzo duży potencjał, którego nie pokazał jeszcze w pełni w barwach Jagiellonii. Wierzymy, że trener Marek Papszun go wydobędzie i z każdym tygodniem w Rakowie Lamine będzie coraz lepszy - mówi w rozmowie z klubowymi mediami doradca zarządu ds. sportowych w Rakowie, Artur Płatek.

Skromne statystyki Francuza w Jagiellonii

Francuski snajper do ekstraklasy trafił ubiegłego lata, wypatrzony przez skautów białostockiego klubu. Mimo sporych oczekiwań, furory jednak nie zrobił. W 27 występach trafił do siatki trzykrotnie, dokładając jedną asystę – akurat w jesiennej konfrontacji z Rakowem (2:2). Być może i ten fakt brano pod uwagę w Częstochowie, decydując się na jego angaż. - Na boisku widzimy go na pozycji numer 10, ale to wszechstronny zawodnik z wieloma atutami, które prezentuje na boisku – tak Płatek reklamuje atuty zawodnika.

Kontrowersyjna przeszłość nowego napastnika Rakowa

Diaby-Fadiga – w przeszłości piłkarz m.in. OGC Nice, AS Cannes, Paris FC oraz RC Eindhoven – na pierwsze strony sportowych mediów trafiał niekoniecznie ze względów sportowych. W odległej przeszłości zdarzyło mu się sięgnąć po – wart kilkadziesiąt tysięcy – zegarek jednego z kolegów w szatni drużyny z Nicei. W Białymstoku z kolei „popisał się” rajdem samochodowym po ulicach miasta. Po zatrzymaniu przez policję okazało się, że… nie posiada w ogóle uprawnień do prowadzenia auta. Czeka więc częstochowian praca nie tylko sportowa nad francuskim snajperem.

Diaby-Fadiga to kolejny ubytek z szeregów białostockiego klubu na rzecz bezpośredniego rywala w walce o mistrzostwo kraju z ubiegłego sezonu. Wcześniej z Jagiellonii do Lecha przeniósł się reprezentant Polski, Mateusz Skrzypczak.

