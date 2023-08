Zbyszek okazał mu dobre serce, a ten odpłacił mu wbijając w nie nóż

Dariusz B. (47 l.) nie miał się gdzie podziać, gdy spotkał na drodze Zbigniewa C. (+55 l.). Starszy z mężczyzn zaproponował mu, by zamieszkał u niego. Owdowiały mężczyzna liczył na pomoc w pracach domowych, no i towarzystwo, czasem zakrapiane alkoholem. Już niedługo później zapłacił za to życiem.