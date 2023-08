Co za koszmar!

Karol zrobił to tuż przed wybuchem butli z gazem w Ustroniu. Ustalenia są szokujące

W ciągu kilku sekund dom przy ulicy Polańskiej w Ustroniu runął, jak domek z kart. Pod jego gruzami zginęło dwóch mężczyzn. Stanisław K. i Karol R.. To właśnie ten drugi według ustaleń prokuratury, winnym tego zdarzenia. To on zdaniem śledczych celowo odkręcił butlę z gazem...