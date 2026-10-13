Zginął tragicznie w kwietniu pod kołami. Teraz Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-13 7:08

Tragicznie zmarły poseł Lewicy Łukasz Litewka doczekał się wyjątkowego, pośmiertnego uhonorowania w swoim rodzinnym Sosnowcu. Polityk, który stracił życie wiosną 2026 roku w wypadku drogowym, zapisał się w pamięci mieszkańców jako osoba mocno zaangażowana społecznie. Przyznane odznaczenie to wyraz uznania dla jego wieloletniej pracy i wsparcia potrzebujących, a uroczystość odbyła się przy okazji wręczania miejskich nagród.

Uhonorowanie dla zmarłego posła z Sosnowca

Lewicowy parlamentarzysta Łukasz Litewka reprezentował w Sejmie Sosnowiec, skąd wywodził się jego mandat. Oprócz sprawowania funkcji politycznej, jego osoba była powszechnie kojarzona z licznymi akcjami pomocowymi, co budowało jego popularność daleko poza korytarzami sejmowymi.

Decyzja o pośmiertnym nagrodzeniu to hołd dla jego oddania sprawom publicznym. Litewka zapisał się w pamięci jako człowiek, który konsekwentnie działał na rzecz najsłabszych i wspierał cenne inicjatywy lokalne.

Wczoraj wieczorem podczas gali 60-lecia Domu Kultury w Kazimierzu Górniczym, rodzice Łukasza odebrali wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Sosnowiec”. Duże emocje, łzy wzruszenia, poczucie ogromnej tęsknoty… - czytamy na stronie fundacji Łukasza Litewki.

Wręczenie wyróżnienia zbiegło się w czasie z innymi wydarzeniami miejskimi w Sosnowcu. Uroczystość była okazją do uhonorowania nie tylko zmarłego posła, ale również lokalnych działaczy zajmujących się kulturą i oświatą.

Prezydent Arkadiusz Chęciński nagrodził zasłużonych dla kultury

W trakcie uroczystości Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznano Przystankowi Otwartej Kultury. Natomiast Srebrna Odznaka trafiła w ręce Rafała Rybaka, który przez wiele lat zarządzał MDK Kazimierz oraz Muzy.

Ministerstwo Kultury przyznało także medale „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenia te powędrowały do pracowników Przystanku Otwartej Kultury: Marzeny Wasik, Wioletty Chytry i Pawła Kulczyńskiego.

– Dziękuję za działania na rzecz miasta i krzewienie kultury – podkreślił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Uroczystościom towarzyszyła również specjalna gala zorganizowana w związku z Dniem Edukacji Narodowej. Władze miasta uhonorowały wówczas wybitnych pedagogów, kadrę kierowniczą placówek oświatowych oraz innych przedstawicieli środowiska szkolnego.

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła regionem

Do fatalnego w skutkach wypadku doszło 23 kwietnia 2026 roku w Dąbrowie Górniczej, w którym zginął 36-letni Łukasz Litewka. Poseł przemieszczał się rowerem wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej, kiedy uderzył w niego kierowca samochodu Mitsubishi Colt. Badania wykazały, że sprawca tragedii był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem żadnych narkotyków.

Przedwczesna śmierć parlamentarzysty wywołała ogromny smutek wśród społeczności Sosnowca i sąsiednich miast. Litewka cieszył się dużym szacunkiem ze względu na swoją służbę publiczną oraz wielkie serce okazywane w ramach działalności dobroczynnej.

Pośmiertne odznaczenie stało się pięknym momentem na wspomnienie jego licznych dokonań i poświęcenia na rzecz drugiego człowieka.

Zdjęcia z pogrzebu Łukasza Litewki:

Pogrzeb Łukasza Litewki
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