Zlikwidują porodówkę w Pyskowicach? To jedyna z najlepszych placówek w regionie

Składamy petycję przeciwko ewentualnej likwidacji naszego oddziału, a zwłaszcza Sali Porodowej w Pyskowicach. Oddział jest mały i kameralny, co cenią sobie pacjentki (nie są kolejnym "przypadkiem"). Faktem jest, że liczba porodów stopniowo się zmniejsza, lecz dotyka to wszystkie szpitale, jednakże mniejsza liczba pacjentek pozwala nam kompleksowo i indywidualnie podejść do każdej rodzącej, poświęcić jej wystarczającą ilość czasu - czytamy w treści petycji.