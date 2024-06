16-latkowie skatowali Marcina na Dniach Sosnowca. To, co zrobili mieszkańcy, wyciska łzy

Chciał ukraść e-papierosy i sprowokował policyjny pościg. Padły strzały!

W piątek, 14 czerwca, ok. godz. 19:00 w jednym ze sklepów na terenie Czernichowa (woj. śląskie) mężczyzna próbował... ukraść półkę, na której znajdowały się e-papierosy. W tej nietypowej kradzieży przeszkodziła mu jednak sprzedawczyni; niestety, spłoszonemu przestępcy udało się uciec z marketu. Gdy o sprawie dowiedzieli się policjanci z Komisariatu w Gilowicach, od razu wkroczyli do akcji i rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy. W toku czynności ustalili, że poruszał się on seatem.

Mężczyznę udało się złapać następnego dnia. Gdy mundurowi byli na jednej ze stacji paliw w Czernichowie, sprzedawczyni powiedziała im, że chwilę wcześniej jakiś mężczyzna zatankował paliwo i odjechał z miejsca bez płacenia. Opis samochodu, jaki podała kobieta, odpowiadał pojazdowi, jakim poruszał się spłoszony dzień wcześniej niedoszły złodziej e-papierosów. Informacja o tym trafiła do wszystkich patroli, dzięki czemu już po chwili dzielnicowi z Gilowic zobaczyli poszukiwanego seata. Policjanci dali mu sygnał do zatrzymania się, ten jednak zignorował go i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg. Będący w rejonie patrol z żywieckiej drogówki, wiedząc o sytuacji, zablokował radiowozem drogę. Mężczyzna zignorował blokadę i nadal z dużą prędkością jechał zarówno w kierunku radiowozu, jak i zatrzymującego go policjanta. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia funkcjonariusza, oddał on strzały ostrzegawcze - dopiero wtedy kierowca opamiętał się i zatrzymał. Jak się okazało, 30-letni złodziej miał... zakaz kierowania pojazdami, a na dodatek w przeszłości dopuszczał się już kradzieży i włamań. Jego pasażer uciekł. Jednak policjanci znają już jego personalia i aktualnie ustalają miejsce jego pobytu.

GALERIA. Złodziej chciał ukraść półkę z e-papierosami! Policjanci ruszyli w pościg, padły strzały. ZOBACZ ZDJĘCIA:

