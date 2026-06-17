Dworzec PKP w Katowicach. Znaleziono tam tajemniczą kobietę

Śledczy z katowickiego Wydziału Kryminalnego Komisariatu VI próbują ustalić kim jest pacjentka, którą odnaleziono w niedzielę, 14 czerwca 2026 roku. Kobieta przebywała w rejonie dworca kolejowego i nie miała przy sobie żadnych dokumentów, przez co służby nie mogły potwierdzić jej danych. Obecnie pacjentka znajduje się w jednym ze szpitali na terenie Katowic, gdzie zajmują się nią lekarze.

Mundurowi weryfikują wszelkie zgłoszenia i sprawdzają możliwe scenariusze, jednak do tej pory nie udało się odpowiedzieć na pytanie, kim jest znaleziona osoba. Dlatego funkcjonariusze podjęli decyzję o publikacji rysopisu pacjentki, licząc na odzew ze strony mieszkańców Katowic i okolicznych miast.

Rysopis kobiety znalezionej w Katowicach. Mundurowi proszą o wsparcie

Z policyjnych ustaleń wynika, że znaleziona kobieta ma około 45 lat, mierzy 165 centymetrów wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Wyróżniają ją krótkie, ciemne włosy, duże zielone oczy oraz permanentny makijaż brwi. Kiedy służby ją odnalazły, miała na sobie czarne spodnie z granatowym swetrem, a do tego czarną bluzę z kapturem i czarne buty typu pantofle.

Osoby, które kojarzą opisywaną postać lub wiedzą cokolwiek o jej tożsamości, powinny pilnie skontaktować się z Komendą Miejską Policji w Katowicach. Można dzwonić pod numery 47 851 25 55 i 47 851 26 66, a także pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

Śledczy zaznaczają, że każdy szczegół może być na wagę złota w prowadzonym dochodzeniu i pomóc w powiadomieniu rodziny kobiety lub jej bliskich. Na ten moment nie jest jasne, czy pochodzi ona z województwa śląskiego, czy też przyjechała z innego regionu kraju.