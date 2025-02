i Autor: Paweł Szałankiewicz Nikiszowiec w Katowicach - najpiękniejsza dzielnica w Śląskiem?

śląski w pigułce

Znasz te najpiękniejsze śląskie słowa? Przydadzą się w Walentynki

Ślązacy nie gęsi, swój język mają i, jak się okazuje, doskonale go znają! Choć oficjalnie nie został jeszcze uznany, można się go uczyć na studiach podyplomowych w Katowicach. O tym, jak Śląski jest piękny, mogliśmy się przekonać wszyscy, oglądając Teatr Telewizji TVP, który zaprezentował monodram "Mianujom mie Hanka" w całości po śląsku. My wybraliśmy dla Was najpiękniejsze śląskie słowa. Sprawdźcie, czy wiecie co znaczą.