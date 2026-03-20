Dokładnie 21 marca musisz zrobić to, a przyciągniesz do siebie szczęście. Ten rutał zapewnia pomyślnośc Tobie i Twoim bliskim

Rytuał na szczęście na pierwszy dzień wiosny. Wykonaj go dokładnie 21 marca

Pierwszy dzień wiosny wypada 21 marca 2025. Pierwszy dzień wiosny był dla naszych przodków bardzo ważną datą. Stanowiła ona koniec zimy, która kojarzyła się z głodem i trudnymi czasami. Wiosna oznaczała życiodajne plony oraz szczęście To także był kres ciemności i przywitanie pierwszych promieni słonecznych. Pierwszy dzień wiosny ściśle powiązany był z równonocą wiosenną, która przyda na noc 20 marca. W tym czasie dzień zrównuje się z nocą. W dawnych wierzeniach równonoc uchodziła za datę, gdy otwierały się magiczne portale. Tego dnia świat żywych i umarłych mogły się wzajemnie przenikać. W wierzeniach Słowian była ona określana jako Jare Gody i poświęcona pogańskiemu bogowi słońca. Na jego cześć palono ogniska i korzystano z magicznych właściwości kadzideł.

Nasi przodkowe w pierwszy dzień wiosny przeganiali złe duchy, które miały kojarzyć się właśnie z zimą. Stąd też panował przesąd, że rytuały wykonane w ten dzień mają wyjątkową moc. Również ty możesz zrobić ten prosty rytuał, który może przyciągnąć do Ciebie szczęście i przepędzić złe duchy oraz emocje. Rytuał na szczęście na pierwszy dzień wiosny celebruje bliskość człowieka z naturą i jego bliskie relacje z ziemią. Podkreśla on wagę środowiska i skupia się na więzi łączącej duszę z ziemią. Aby wykonać rytuał na szczęście na pierwszy dzień wiosny musisz posadzić tego dnia młode drzewko. Pamiętaj, że rytuał ten zadziała wykonany tylko i wyłącznie tego dnia.

Sadzenie drzew na pierwszy dzień wiosny ma bogatą tradycje i w wielu miejscach Polski jest kultywowane do dnia dzisiejszego. Aby rytuał ten miał jak największą moc zbierz całą rodzinę, posadźcie drzewo w ogrodzie, a następnie udajcie się na wspólny posiłek. W ten sposób będziecie celebrować koniec zimy i początek panowania wiosny. Rytuał ten przepędzi nieszczęścia oraz zło z waszego życia. W ich miejscu pojawi się słońce symbolizujące szczęście oraz pomyślność.