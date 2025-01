W poniedziałek, 13 stycznia zrób to, a otrzymasz od losu szczęście. Rytuał na Pełnię Wilczego Księżyca. Przyciągnie do Ciebie dobre fluidy i przepędzi pecha i złe duchy

Żeby przyciągnąć szczęście w 2025 roku, warto poprosić Wszechświat o pomoc. Możemy to zrobić przez afirmacje, czyli proces przyciągania za pomocą pozytywnych myśli tego, czego akurat potrzebujesz. Wyznawcy tej teorii wierzą, że jeśli mocno skoncentrujesz się np. na szczęściu czy bogactwie, to je zdobędziesz. Według siły przyciągania wystarczy uwierzyć, a się ziści. Dlatego niezależnie, czy tworzysz afirmacje na bogactwo czy szczęście, musisz myśleć pozytywnie. Dobre afirmacje są przeciwieństwem pesymizmu i braku wiary we własne możliwości.

Jak przyciągnąć szczęście w 2025 roku? 30 afirmacji, które warto powtarzać każdego dnia

Tworząc afirmacje szczęścia, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie — czym ono dla ciebie jest. Ważne, żebyś wiedziała konkretnie, czego oczekujesz. Tworząc afirmacje szczęścia, pamiętaj o ważnej rzeczy – musisz myśleć pozytywnie i nie używać słowa „nie”. Wypowiadaj pozytywne zdania twierdzące. Powtarzaj je kilka razy dziennie. Wizualizuj sobie, że szczęście, tak jak by było zawsze obecne w Twoim życiu. Musisz wierzyć w to, co widzisz w swojej wyobraźni, tylko wtedy wszechświat ześle to, czego pragniesz. Poniżej 30 przykładowych afirmacji, które pomogą przyciągnąć szczęście.

30 afirmacji na 2025 rok, które pomogą Ci wzmocnić pozytywne myślenie i przyciągnąć dobre energie:

Jestem otwarty/a na nowe możliwości i płynącą z nich obfitość. Każdy dzień przynosi mi radość i spełnienie. Moje życie jest pełne miłości i harmonii. Jestem wdzięczny/a za wszystko, co mam. Przyciągam sukces i obfitość w każdej dziedzinie mojego życia. Moje zdrowie jest doskonałe, a ciało silne i pełne energii. Jestem pewny/a siebie i swoich umiejętności. Moje relacje są pełne miłości, zrozumienia i wsparcia. Moje marzenia stają się rzeczywistością. Jestem otwarty/a na zmiany i gotowy/a na nowe wyzwania. Każde wyzwanie jest dla mnie okazją do wzrostu i nauki. Jestem kreatywny/a i pełen/na inspiracji. Jestem otoczony/a pozytywnymi ludźmi, którzy mnie wspierają. Moje życie jest pełne spokoju i równowagi. Jestem wdzięczny/a za każdą chwilę i cieszę się z małych rzeczy. Moje myśli są pozytywne i pełne nadziei. Jestem otoczony/a miłością i pozytywną energią. Moje serce jest pełne miłości i współczucia. Moje życie jest pełne obfitości i dobrobytu. Jestem spokojny/a i zrelaksowany/a w każdej sytuacji. Jestem zdeterminowany/a i konsekwentny/a w dążeniu do swoich celów. Jestem wdzięczny/a za każdy dzień i cieszę się z każdej chwili. Moje marzenia są w zasięgu ręki i realizuję je z łatwością. Moje serce jest pełne wdzięczności i radości. Jestem wdzięczny/a za wsparcie i miłość, które otrzymuję. Jestem pewny/a siebie i swoich decyzji. Jestem otwarty/a na nowe doświadczenia i możliwości. Moje życie jest pełne harmonii i spokoju. Moje działania przynoszą mi radość i satysfakcję. Moje życie jest pełne sukcesów i osiągnięć.

