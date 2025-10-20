21 października nastąpi nów Księżyca, który przyniesie energię równowagi.

Jeden ze znaków zodiaku może liczyć na szczęście.

Nów Księżyca to dobry czas na obserwację nocnego nieba.

W Polsce znajdują się specjalne parki, gdzie można obserwować gwiazdy.

Horoskop na nów Księżyca w październiku, który czeka nas dokładnie 21 października o godzinie 14.23, przyniesie energię równowagi. Nad tym nowiem czuwa bowiem Waga, choć to nie ten znak zodiaku może liczyć na wyjątkowy dar od losu. Jednak to zodiak, który dąży do zachowania harmonii i przestrzeni, dlatego w najbliższym czasie każdy z nas może odczuwać silną potrzebę wycofania się i poukładania spraw. Według horoskopu na specjalny uśmiech od losu podczas tego nowiu może liczyć Panna.

Horoskop na nów Księżyca w październiku. Ten znak zodiaku może liczyć na szczęście

Droga Panno nadszedł czas, by w końcu odbić się od wszelkich niepowodzeń, które ostatnio się Ciebie imały. Niespodziewane wydatki, duże inwestycje i brak dodatkowego dochodu, powoli będą znikać. Ten nów Księżyca będzie dla Ciebie dobrym czasem, by pomyśleć o zwiększeniu domowego budżetu. Twoja kreatywność i ciężka systematyczna praca mają teraz szanse zaowocować. Nie stój jednak z założonymi rękami. Daj się poznać innym, a w portfelu pojawią się dodatkowe środki. Wykorzystaj energię tego nowiu i daj się odkryć. Nowa oferta pracy, zasłużona podwyżka, intratny kontrakt? Wszystko w Twoich rękach. Uwierz w siebie i działaj!

Nów Księżyca w październiku. Rady dla wszystkich znaków zodiaku

Energia nowiu Księżyca w Wadze niesie ze sobą oczyszczenie. To czas złapania równowagi i duchowej odnowy. Ten nów zachęci nas do większej kreatywności i energii, którą możemy skierować na budowanie więzi, zwłaszcza relacji w związkach. Dlatego zaufaj intuicji, medytuj, spędzaj jak najwięcej czasu w otoczeniu natury i rozmawiaj z bliskimi o uczuciach. Nie unoś się gniewem, podejdź do wszystkiego racjonalnie i spokojnie, w przeciwnym razie wywołasz pożar, którego może nie dać się ugasić.

Nów Księżyca najlepszy czas na obserwację nocnego nieba

Nów Księżyca to ulubiony czas amatorów obserwacji nocnego nieba. Srebrny glob przypomina wtedy sierp i kojarzy się z fotelem, na którym mogłyby zasiąść Pan Twardowski. Nów to jedna z faz Księżyca, w której nasz satelita znajduje się między Słońcem a Ziemią, czyli jest w koniunkcji ze Słońcem, patrząc z Ziemi. Wtedy cała strona Srebrnego Globu widziana z naszej planety jest w cieniu, dlatego Księżyc jest niemal niewidoczny. I to jest idealny czas, by wybrać się do parku ciemnego nieba, oberwać gwiazdy, planety, a nawet Drogę Mleczną.

Park ciemnego nieba w Polsce. Gdzie widać Drogę Mleczną?

Park ciemnego nieba to specjalnie wyznaczony obszar chronionej, naturalnej ciemności przed zanieczyszczeniem światłem. W Polsce funkcjonują dwa takie miejsca i podobnie jak rezerwaty przyrody, pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne. Pierwszym parkiem ciemnego nieba w naszym kraju i zarazem drugim w Europie był Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN). Został utworzony w listopadzie 2009 r. na terenie Gór Izerskich w ramach projektu Astro Izery. Zajmuje powierzchnię 75 km² i zlokalizowany jest zarówno po Polskiej, jak i po Czeskiej stronie łańcucha górskiego. To pierwszy tego typu transgraniczny obszar na świecie. Punkt obserwacyjny znajduje się przy schronisku Orle. Dostanie się do niego, nie jest trudne, ale wymaga kilkukilometrowego marszu. Drugi park ciemnego nieba w Polsce powstał w Bieszczadach w 2013 roku. Jego powierzchnia obejmuje tereny Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie", czyli w Polsce to: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy. W Bieszczadzkim Parku Gwiezdnego Nieba z teleskopem lub lornetką możemy dostrzec około 7,5 tysiąca gwiazd. Najpopularniejszym punktem widokowym są Lutowiska oraz parking przy przełęczy Wyżna.

