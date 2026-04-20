Leonardo da Vinci przewidział koniec świata? Rozwiązano tajemnicę jego obrazu

Fresk "Ostatnia Wieczerza" Leonarda da Vinci od lat intryguje naukowców, nie tylko ze względów artystycznych.

Leonardo da Vinci przewidział koniec świata?

Temat fresku "Ostatnia wieczerza" autorstwa Leonardo da Vinci co jakiś czas powraca. I niekoniecznie jest on podejmowany ze względów artystycznych. Otóż naukowcy od dziesięcioleci analizują dzieło słynnego renesansowego artysty, które zdobi w refektarz klasztoru dominikanów przy bazylice Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. "Ostatnia wieczerza" to malowidło ścienne o wymiarach 8,8 metra długości i 4,6 metra wysokości. Przedstawia ostatnią wieczerzę Jezusa z apostołami tuż przed jego pojmaniem na Górze Oliwnej i ukrzyżowaniem. Wielu badaczy uważa, że da Vinci oprócz talentu malarskiego posiadał również dar przewidywania, a swoje wizje i wnioski umieszczał na obrazach i często ukrywał w drobnych elementach, czy symbolach. Jedną z osób, która analizowała dzieło Leonardo da Vinci była watykańska uczona, Sabrina Sforza Galitzia, która już w 2010 r. przekonywała, że malarz zostawił w swoim najsłynniejszym fresku zakodowaną wiadomość. Jak podaje IFL Science, kluczowe miało być niewielkie sklepienie nad centralnym oknem. Tam ma być zapisana dokłada data końca świata.

Data końca świata i zagłady ludzkości ukryta w "Ostatniej wieczerzy"

Zgodnie z interpretacją Sabriny Sforzy Galitzii właśnie tam Leonardo miał zakodować przekaz dotyczący przyszłości ludzkości. Odkryła "matematyczno-astrologiczny kod", zaszyfrowany w proporcjach i symbolach ukrytych w fresku. Według badaczki, mistrz renesansu przewidział apokaliptyczny potop, który ma rozpocząć się 21 marca 4006 roku i zakończyć 1 listopada tego samego roku. Naukowcy podchodzą jednak do wniosków watykańskiej badaczki nieco sceptycznie. Owszem Leonardo da Vinci do końca życia interesował się wizjami katastrof, a w jego notatnikach znajdziemy szkice przedstawiające płonące miasta i zalewające ziemię morza. Jednak jak zauważył historyk sztuki Martin Clayton, te rysunki są bardziej filozoficzną refleksją, niż przepowiednią.

