Leonidy zaliczają się do najpopularniejszych rojów meteorów, które regularnie każdego roku goszczą na niebie w listopadzie .

. W 2026 roku szczyt tego zjawiska nastąpi w nocy z 17 na 18 listopada, przy czym prognozy wskazują poranek jako najlepszy czas na obserwację .

. Obserwatorzy nie potrzebują lornetek ani teleskopów, gdyż spadające gwiazdy są doskonale widoczne gołym okiem .

. Wskazane jest znalezienie punktu oddalonego od sztucznego oświetlenia miast, założenie ciepłej odzieży oraz wcześniejsze zweryfikowanie prognoz pogody pod kątem zachmurzenia, mogącego zepsuć widoczność.

Leonidy w listopadzie 2026 roku. Kiedy wypada maksimum aktywności roju meteorów?

Rój meteorów nazywany Leonidami to widowisko, które cyklicznie powraca na nieboskłon w każdym listopadzie. Jego źródłem jest kometa 55P/Tempel-Tuttle, a dokładnie pozostawiane przez nią drobinki kosmicznej materii. Wpadają one z olbrzymią prędkością w atmosferę naszej planety, gdzie ulegają spaleniu i zostawiają po sobie efektowne smugi światła. W 2026 roku szczyt aktywności tego roju nastąpi w nocy z wtorku na środę, a dokładnie z 17 na 18 listopada. Z prognoz wynika, że kulminacja zjawiska nastąpi w okolicach godziny 00:45, jednak to przedział czasowy od 2:00 do 6:00 rano ma przynieść szczególnie dogodne warunki dla obserwatorów.

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Jak przygotować się na deszcz meteorów? Zasady obserwacji Leonidów

Podziwianie Leonidów nie wymaga zaopatrywania się w teleskop czy jakiekolwiek inne profesjonalne urządzenia optyczne. Kluczowe jest za to znalezienie odpowiedniej lokalizacji, w której widoku nie psują światła ulicznych latarni, reklam oraz budynków. Najrozsądniej będzie opuścić ścisłe centrum miejscowości i udać się na otwarty teren, gwarantujący szeroki wgląd w nocne niebo.

Należy także zapewnić swojemu wzrokowi kilkanaście minut na pełną adaptację do panującego mroku. W tym czasie trzeba zrezygnować z ciągłego spoglądania w ekran smartfona, gdyż emitowane przez niego ostre światło skutecznie utrudnia wypatrywanie meteorów. Zamiast elektroniki lepiej zabrać ze sobą ciepłą kurtkę, koc oraz termos wypełniony gorącym napojem, ponieważ listopadowe noce bywają już bardzo zimne.

Czy Leonidy są widoczne gołym okiem? Warunki do oglądania spadających gwiazd

Zdecydowanie tak, co stanowi jeden z największych atutów tego jesiennego widowiska. Oznacza to, że do udanych obserwacji zupełnie nie przydadzą się lornetki ani teleskopy. Jako że świetliste smugi mogą przecinać bardzo różne fragmenty nieboskłonu, błędem jest skupianie wzroku wyłącznie na jednym wybranym punkcie. Warto mieć przy tym świadomość, że nawet w momencie szczytu aktywności niebo nie będzie bez przerwy rozświetlone. To, jak wiele spadających gwiazd ostatecznie uda się dostrzec, zależy od lokalnych uwarunkowań, w tym od stopnia zanieczyszczenia światłem oraz aktualnego zachmurzenia.