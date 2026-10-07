Odkąd pozbyłam się tej rośliny ze swojego domu, zapanowała w nim harmonia. Zapomniałam już o nieszczęściach i konfliktach, które wcześniej były na porządku dziennym. Rośliny przyciągające pecha

Chociaż rośliny upiększają nasze domy, wiele osób wierzy, że niektóre gatunki mogą przyciągać pecha i negatywną energię do życia domowników.

Odkryj listę roślin doniczkowych, takich jak bluszcz czy monstera, które według przesądów mogą sprowadzić nieszczęście, problemy finansowe lub konflikty.

Sprawdź, czy w Twoim otoczeniu nie ma takich kwiatów – dowiedz się, dlaczego pozbycie się ich może przywrócić harmonię i spokój w Twoim domu.

Rośliny, które przyciągają pecha. Przesądy o roślinach doniczkowych

Chyba większość z nas lubi otaczać się roślinami i kwiatami. Stawiamy je na szafkach i parapetach w naszych domach, gdyż stanowią przepiękną ozdobę pomieszczeń. Najczęściej dobieramy te rośliny tak, aby wpasowywały się w stylistykę mieszkania. Jednak są osoby, które przy wyborze kwiatów do domu sugerują się związanymi z nimi przesądami. Otóż istnieje wiele wierzeń na temat roślin i kwiatów. Choć można do tej kwestii podchodzić z dystansem, to grono osób unika niektórych kwiatów jak ognia, obawiając się ich nieprzychylnej dla domowników energii. Takie osoby zawsze zwracają uwagę na to, jakie rośliny ustawiają na swoich parapetach, unikając tych przyciągających nieszczęście, problemy finansowe i konflikty na domowników. Do tych pechowych roślin zalicza się między innymi:

bluszcz,

hibiskus,

fiołek,

filodendron,

wrzos,

monstera.

Jednak zgodnie z przesądami o roślinach, spore znaczenie w ich właściwościach ma nie tylko gatunek, ale także jej kondycja. Zdecydowanie lepiej jest pozbyć się ze swojego otoczenia okazów, które są zmarniałe. Dlaczego?

Odkąd pozbyłam się tej rośliny ze swojego domu, zapanowała w nim harmonia

Choć niedawno sama nie wierzyłam, że rośliny mogą mieć jakąkolwiek moc, pozbycie się takiej rośliny doniczkowej z mojego domu, przyniosło mi wiele pozytywnych zmian w moim życiu. Jeśli od dłuższego czasu borykacie się z trudnościami, a w waszym domu brakuje spokoju, miłości i harmonii, być może warto zwrócić uwagę na uschnięte rośliny doniczkowe. Otóż przesądy mówią, że takie okazy ściągają na domowników pecha. Dlatego, jeśli zapomnieliśmy o podlewaniu i roślinka obumarła, odsuńmy na bok wszelkie sentymenty i pozbądźmy się jej bez mrugnięcia okiem. Podobnie sprawa wygląda w przypadku uschniętych bukietów, które zgodnie z wierzeniami ściągają na nas nieszczęśliwe wydarzenia.

5

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie