Polacy wieszają takie bombki na swoich choinkach. Ściągają na siebie nieszczęścia. Takich ozdób lepiej unikać. Pechowe bombki na choinkę

Polacy wieszają takie bombki na swoich choinkach. Ściągają na siebie pecha

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż i w związku z tym Polacy już rozpoczęli przygotowania do tego magicznego czasu. Niewątpliwe jednym z najpiękniejszych symboli Bożego Narodzenia jest choinka - ozdobiona i kolorowa. Ubieranie choinki to w większości polskich domów coroczna tradycja świąteczna. Drzewko staje w naszych mieszkaniach i jest zwieńczeniem przygotowań do Bożego Narodzenia. Najczęściej ubieramy choinkę tuż przed Wigilią. I oczywiście każdy z nas ma swoją indywidualną wizję tego, jak świąteczne drzewko ma wyglądać. Jedni stawiają na ozdoby w monochromatycznej kolorystyce, inni z kolei wolą barwne bombki i świecidełka. Są też tacy, którzy wykonują ozdoby choinkowe własnoręcznie, na przykład pieką i malują pierniki. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że istnieje kilka przesądów związanych z ubieraniem choinki. Jeden z nich dotyczy właśnie bombek choinkowych. Jeśli należysz do osób, które są ostrożne i wierzą w przesądy, to z pewnością powinnaś zrezygnować z takich bombek. Chodzi tu konkretnie o ich kolor. Nieświadomi Polacy wieszają takie bombki na swoich choinkach i ściągają na siebie i bliskich pecha.

Takie bombki na choince przynoszą pecha. Konflikty i nieszczęścia dotkną wszystkich domowników

Osoby, które są raczej przesądne, muszą zachować ostrożność nawet podczas ubierania choinki. Jest jeden kolor bombek, który z pewnością nie powinien pojawić się na naszym bożonarodzeniowym drzewku, jeżeli chcemy cieszyć się spokojnymi i harmonijnymi świętami. Otóż te bombki przyciągają pecha i konflikty do domu. A raczej nikt z nas nie chce w czasie Bożego Narodzenia dostarczać sobie zmartwień i kłótni z bliskimi. Okazuje się, że popularne wśród Polaków srebrne bombki to zły wybór. Przyciągają pecha do naszego domu. Zgodnie z przesądami to właśnie od nich odbija się całe szczęście, które niebiosa nam zsyłają. Również czarne bombki na choinkę to nienajlepszy pomysł, bo przyciągają wszystko, co najgorsze. Dlatego jeśli chcesz cieszyć się spokojem i szczęściem rodzinnym w czasie świąt, to zrezygnuj z tych dwóch kolorów bombek lub - jeśli je lubisz - wystarczy, że tuż obok takich ozdób powiesisz białe ozdoby choinkowe, które odczarują zły urok.