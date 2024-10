Przepowiednia na 1 listopada 2024 jest szczęśliwa szczególnie dla jednego znaku zodiaku. Wtedy wydarzy się nów Księżyca w znaku Skorpiona i to on może liczyć na przychylność losu. Jednak to będzie czas, w którym wszyscy poczujemy poprawę nastroju. Na chwilę odetchniemy po sezonie zaćmień.

Przepowiednia szczęścia dla tego znaku zodiaku. Horoskop na nów Księżyca w listopadzie z wróżbą odrodzenia

Skorpionie, to jest Twój czas! W czasie nowi księżyca w listopadzie nabierzesz wiatru w żagle. Nie zmarnuj tego czasu. Los będzie sprzyjał rozwiązaniu problemów rodzinnych. Sprawy, które dręczyły Cię w od miesięcy, przybiorą dobry obrót. Zaangażuj się, by podtrzymać dobre relacje, to zaowocuje sukcesem. Ponadto otwiera się dla ciebie portal realizacji największych marzeń. Jednak pamiętaj, że tutaj liczy się czas. Nie siedź z założonymi rękami w oczekiwaniu, aż wszystko do Ciebie przyjdzie. Zaplanuj strategię tego, co chcesz zbudować w nadchodzącym roku i zasiej ziarna pod inwestycje. Ludzie będą teraz za Tobą podążać. Możesz przeforsować swoje dobre pomysły. Skorpionie, uwierz w siebie i nie bój się iść po swoje!

Nów Księżyca w listopadzie. Rady z horoskopu dla każdego znaku zodiaku

Nów Księżyca, który wydarzy się w piątek 1, listopada 2024 będzie magicznym czasem. Tej lunacji patronuje Skorpion, który zachęca do zmierzenia się z naszymi najgłębszymi cieniami, zaakceptowania ich i wyciągnięcia z nich wniosków zamiast odsuwania się od nich. Dzięki świadomości naszych obecnych ograniczeń, wiemy, jak możemy je przekroczyć. Jesteśmy gotowi na wolność i prawdę, autentyczność i inspirację, a także dostrzegamy potencjał, który w nas drzemie. Ten nów ma nas przebudzić i skłonić do działania. W astrologii nów oznacza szczególny czas odrodzenia, odświeżenia i nowych początków. W trakcie tej fazy Księżyca warto stworzyć nowy plan na siebie, na pracę i na miłość. Zadbać o zdrowie, oczyścić się z blokad, które utrudniają nam rozwój. To doskonały moment na palenie świec z konkretną intencją. Trzymając białą świecę, przywołaj uczucia wdzięczności i miłości. Poproś wszechświat o to, czego pragniesz. Następnie zapal świecę i pozwól się jej wypalić do końca. Warto pamiętać, że nów Księżyca to czas zasiewu, większość plonów potrzebuje czasu, by obrodzić. Tak samo jest z intencjami — ich realizacja nie dzieje się od razu.

