Te znaki zodiaku to mieszanka wybuchowa. Sprawdź, czy do siebie pasujecie

Zgodnie z horoskopami, pewne zestawienia znaków zodiaku mogą rodzić konflikty ze względu na skrajnie różne charaktery i oczekiwania.

Oczywiście, astrologia daje tylko pewien obraz, a to, czy dwoje ludzi znajdzie porozumienie, zależy od ich chęci, dojrzałości i umiejętności rozmowy.

Zobacz, które znaki zodiaku najgorzej się ze sobą dogadują i z czego to wynika.

Czy gwiazdy naprawdę decydują o relacjach?

Do horoskopów warto podchodzić z dystansem, traktując je raczej jako ciekawostkę niż niepodważalną prawdę. W końcu o tym, jak układają się nasze stosunki z innymi, decyduje życiowe doświadczenie, styl komunikacji i nasza własna dojrzałość. Niemniej jednak, znawcy astrologii przypisują poszczególnym znakom zodiaku konkretne zestawy cech, które mogą być zupełnym przeciwieństwem natury innych. To właśnie te skrajności rodzą konflikty i nieporozumienia, które czasem wydają się wręcz niemożliwe do przeskoczenia. Przekonajcie się, które zodiakalne duety, i z jakich przyczyn, zazwyczaj omijają się szerokim łukiem.

Te znaki zodiaku za sobą nie przepadają. Trudno im się dogadać

Każdy z nas z pewnością ma za sobą spotkania, podczas których od razu zaiskrzyło i rozmowa płynęła sama. Są jednak i takie relacje, w których komunikacja idzie jak po grudzie. Powodem może być zbyt duża przepaść w poglądach, ale też wpływ układu gwiazd przypisanego danym znakom. Przekonajcie się, które z nich tworzą najbardziej wybuchowe mieszanki i nie potrafią znaleźć nici porozumienia.

Baran i Rak - ogień kontra emocje

Osoby spod znaku Barana to wulkany energii, żyjące tu i teraz. Rzadko tracą czas na zbędne analizy, wolą szczerość do bólu i spontaniczne wybory. Z kolei Rak to jego całkowite przeciwieństwo. Waży każdy krok, silnie przywiązuje się do bliskich i dba o odpowiedni klimat oraz uczucia. Dla dynamicznego Barana zodiakalny Rak bywa po prostu zbyt tkliwy i drażliwy. Z kolei ten drugi widzi w Baranie osobę pozbawioną empatii i cierpliwości. Jedna strona wyrzuca z siebie myśli bez zastanowienia, druga rozkłada je na czynniki pierwsze. Konflikt wisi w powietrzu.

Byk i Wodnik - tradycja kontra niezależność

Byki to ostoje spokoju, ceniące pewny grunt pod nogami. Unikają gwałtownych zwrotów akcji i najchętniej podążają udeptanymi ścieżkami. Z kolei Wodnik to wolny ptak, którego przeraża nuda. Każdy dzień musi przynosić coś nowego, a innowacyjne koncepcje sypią mu się jak z rękawa. Prawdziwe schody zaczynają się, gdy ta dwójka musi pójść na kompromis. Byk uważa Wodnika za osobę niestabilną i chaotyczną, ten zaś widzi w Byku uparciucha bez polotu. Każde z nich forsuje własną wizję.

Bliźnięta i Skorpion - lekkość kontra intensywność

Zodiakalne Bliźnięta to urodzeni gawędziarze z ogromnym poczuciem humoru i zamiłowaniem do zmian. Są niezwykle ciekawe świata, ale ich zainteresowania bywają ulotne – szybko przerzucają uwagę z jednego tematu na drugi. Skorpion natomiast angażuje się w relacje całym sobą, na sto procent. Oczekuje szczerości, lojalności i głębokiej więzi. Nic dziwnego, że powierzchowność Bliźniąt jest dla niego kompletnie niezrozumiała, podczas gdy Bliźnięta mogą czuć się osaczone przez ciężar skorpionich emocji. W tej relacji łatwo o spięcia. Jedno z nich potrzebuje wolności, drugie stałości i oparcia.

Lew i Koziorożec - potrzeba uznania kontra chłodny pragmatyzm

Lwy uwielbiają błyszczeć w towarzystwie i zbierać pochwały. Działają z rozmachem, nie wstydzą się swoich talentów i pragną podziwu. Koziorożec to zupełnie inna bajka – twardo stąpa po ziemi, rzadko okazuje emocje i zamiast wzniosłych słów, stawia na tytaniczną pracę i wymierne efekty. Z perspektywy Lwa Koziorożec jest po prostu zimny i pozbawiony pasji. Z kolei dla Koziorożca nieustanne domaganie się uwagi przez Lwa jest męczące i niezrozumiałe. Obie strony mają wielkie ambicje, ale drogi do ich realizacji są u nich całkowicie odmienne.

Panna i Strzelec - perfekcjonizm kontra spontaniczność

Panny uwielbiają mieć wszystko pod kontrolą, dopięte na ostatni guzik. Świetna organizacja i przewidywalność dają im tak pożądany święty spokój. Z kolei Strzelec woli płynąć z prądem. Żyje chwilą, kocha rzucać się w wir przygód i nie znosi ograniczeń. Panna często postrzega Strzelca jako osobę lekkomyślną i nierozważną, z kolei on uważa, że Panna jest przewrażliwiona i szuka dziury w całym. Główny punkt zapalny w tej relacji jest jeden: gdy Panna tworzy skrupulatne plany, Strzelec woli zdać się na los i improwizować.

Baran i Rak, Byk w duecie z Wodnikiem, Bliźnięta ze Skorpionem, Lew u boku Koziorożca czy wreszcie Panna ze Strzelcem – to konfiguracje o diametralnie różnym podejściu do życia. Nie oznacza to jednak, że z góry są skazane na katastrofę. Zdarza się przecież, że to właśnie kontrasty są najlepszym nauczycielem. Gwiazdy jedynie wskazują drogę, ale o tym, czy w sytuacji kryzysowej wybierzemy kłótnię, czy próbę zrozumienia drugiej strony, decydujemy my sami.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

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