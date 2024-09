To wydarzy się już w październiku. Niesamowita przepowiednia dla znaków zodiaku zaopatrzy w szczęście. To będzie radosna wiadomość prosto z horoskopu

Dla naszych przodków pierwszy dzień astronomicznej jesieni, w którym dzień i noc trwają tyle samo godzin, był magicznym czasem. Oprawiano wróżby i rytuały, które miały zapewnić pomyślność. Słowianie obchodzili dożynki, Wiccanie do dziś świętują równonoc jesienną jako Sabat Mabon.

Tego dnia zapal białą świecę i ciesz się obfitością. Obrzędy na równonoc jesienną

Równonoc jesienna od wieków była kojarzona z magią. Nasi przodkowie wierzyli, że tego dnia spotyka się noc i dzień, dobro i zło, jasność z ciemnością oraz życie i śmierć. To czas, w którym czas pożegnać lato i przywitać zimę. Także dziś, wiele dla wielu osób równonoc jesienna jest symbolem zmian. Magicznym czasem, w którym życie zwalnia, a organizm nabiera sił, by wiosną wzrastać. Podobnie było ze Słowianami, którzy równonoc jesienną wykorzystywali do obrzędów dziękczynnych. Składali ofiary bóstwom urodzaju – Mokoszy, Welesowi czy Świętowitowi.Jednym z głównych obrzędów związanych z równonocą jesienną były dożynki. Dla Słowian święto plonów stanowiło okazję do wyrażenia wdzięczności i radości. Pletli wieńce, tańczyli oraz śpiewali na cześć m.in. Mokoszy – bogini płodności i urodzaju, dzięki której zebrali obfite plony. Ważnym punktem uroczystości były wróżby i zwyczaje, z których wiele przetrwało do dziś. W niektórych gospodarstwach wciąż zostawia się ostatnią kępę zboża. Według wierzeń pas nieściętych plonów ma zapewnić ciągłość urodzajów. Do dziś w wielu domach przetrwał zwyczaj ucztowania i cieszenia się zebranymi plonami. Jeśli chcemy zapewnić sobie pomyślność. Warto także zapalić białą, oczyszczająca świecę oraz zapisać na kartce wszystkie rzeczy, których nie chcemy w naszym życiu i spalić kartkę w ogniu świecy (pamiętając o bezpieczeństwie). Tegoroczna równonoc jesienna może być także okazją do złapania oddechu, w tym trudnym ostatnio czasie. Bez względu na to, czy wierzymy w magię tego dnia, czy nie, pierwszy dzień jesieni warto spędzić na świeżym powietrzu. Pójść na spacer po lesie lub parku. Przygotować pyszny posiłek z owoców i warzyw, które kojarzą nam się z tą porą roku.

Pierwszy dzień jesieni 2024. Jesień kalendarzowa, astronomiczna i meteorologiczna

Jesień meteorologiczna rozpoczyna się 1 września i trwa do 30 listopada. Jesień astronomiczna w tym roku wypada 22 września w czasie równonocy jesiennej. W astronomii mówimy o równonocy jesiennej, kiedy promienie Słońca równolegle padają na ziemski równik, a nasza gwiazda przechodzi do znaku Wagi. Od tego momentu półkula północna jest słabiej oświetlana niż południowa i tak pozostaje aż do równonocy wiosennej. Chociaż dłuższe dni czekają nas już po przesileniu zimowym. Natomiast jesień kalendarzowa wypada zawsze 23 września.

