To była najbardziej błogosławiona data w historii współczesnego świata. Numerologia sprzyjała narodzinom legend i fortun. Sprawdź który dzień zapisał się w historii

Magiczne znaczenie dat. Która data była najpotężniejsze?

Numerologia to potężny odłam ezoteryki traktujący o magicznym i ukrytym znaczeniu liczb. Dziś jest traktowana w formie przesądów oraz zabobonów, ale w czasach starożytnych podchodzono do niej bardzo poważnie. Szczególnie szkoła pitagorejska uważała numerologię za ważny element układanki w poszukiwaniu ukrytego kodu bogów. Starożytni wierzyli, że to właśnie w liczbach oraz cyfrach zapisano wiadomości ze świata nadnaturalnego. Według numerologii każda cyfra posiada własną energię, które przekazuję dalej. Daty kalendarza gregoriańskiego zapisywane są jako cìag cyfr. Oznacza to, że w numerologii każda z dat to siła występujących w jej zapisie cyfr. Każda liczba jest inna odpowiada za inne aspekty naszego życia i podejmowanych przez nas decyzji.

Obecnie obowiązujący kalendarz gregoriański został wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. Za 1 stycznia 1 roku uznano datę narodzin Chrystusa. Przyjmując taka metodologię numerolodzy mogą określić jaka data posiadała najsilniejsze wibracje. Według nich jedna z najpotężniejszych dat była stosunkowo niedawno. Uznaje się za nią 8 sierpnia 1988 roku. W liczbowym zapisie tej daty czyli 08.08.1988 r. aż czterokrotnie występuje cyfra 8. To jedna z najważniejszych cyfr w numerologii. Oznacza ona bogactwo materialne oraz emocjonalne. Odpowiada za fortuny oraz umiejętne zarządzanie finansom. Takie nagromadzenie cyfry 8 oznacza, że dzień ten sprzyjał inwestycjom oraz odważnym decyzjom. Tego dnia mogły powstać fortuny, a Ci co się odważyli zyskali ogromną pomyślność losu.

Inne potężne daty w historii świata według numerologii