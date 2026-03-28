W niedziele, 29 marca przywal swojemu mężowi. Zapewnisz mu w ten sposób szczęście i finanse na cały rok. Rytuał szczęścia na Niedzielę Palmową

Karolina Piątkowska
2026-03-28 15:03

Niedziela Palmowa zawsze wypada tydzień przed obchodami Wielkanocy. W tym roku przypada na niedzielę, 29 marca. Mimo, że jest to typowo religijne święto to ma ono wiele słowiańskich imion pogańskich tradycji. Z tamtych czasów ostały się przesady związane z palemkami. Jeden z nich ma przynieść szczęście oraz dostatek. Zrób to dokładnie 29 marca 2026, a przyciągniesz pomyślność do swojego domu.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Centralnie umieszczona, wysoka palma wielkanocna złożona jest z wielu rzędów suszonych kwiatów i traw, ułożonych warstwowo w tęczową mozaikę barw. Wierzchołek zdobią długie, puszyste pióra w jaskrawych kolorach takich jak czerwony, żółty, różowy i fioletowy, a poniżej znajdują się gęste skupiska drobnych kwiatów w odcieniach czerwieni, pomarańczy, bieli, zieleni, fioletu i różu, przeplatane naturalnymi, beżowymi kłosami traw. Konstrukcja palmy otoczona jest z obu stron dwoma białymi, koronkowymi serwetkami papierowymi z wyciętymi wzorami, które delikatnie wystają poza kolorowe kwiaty.

Przesady na Niedzielę Palmową. Rytuały na szczęście

Niedziela Palmowa w Kościele Katolickim to ważne święto. Tego dnia wierni trumnie ruszają do świątyń, gdzie kapłani świecą przyniesione palmy. Najczęściej wykonane są one z suszonych kwiatów, bazi, gałązek wierzby oraz leszczyny. Dzieci często robią palmy z bibuły oraz krepiny. W tradycji katolickiej palma symbolizuje wjazd Jezusa do Jerozolimy kiedy to jego wyznawcy rzucali mu pod nogi gałązki oliwne. Palma wielkanocna ma oznaczać wyraz męki oraz poświęcenia się Jezusa Chrystusa. Co jednak ciekawe jej symbolika wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich i na terenach Polski była znana jeszcze przed przyjęciem chrztu. Słowianie na początku wiosny obchodzili Jare Gody. B to czas ostatecznego wygnania zimy i przywitania wiosennych bóstw. W trakcie obrzędy związanych z tym świętem ważny symbol stanowiły gałązki wierzby. Miały one przynieść płodność ziemi, witalność, a także chronić przed złymi mocami.

Jednym z najważniejszych rytuałów podczas obchodów Jarych Godów było wzajemne smaganie się gałązkami wierzby. Miało ono zapewnić powodzenie oraz dostatek przez cały rok. Co ciekawe, smagano nie tylko ludzi, ale również zwierzęta, aby były płodne oraz zdrowe. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj z tą różnicą, że nie potrzebujesz gałązek wierzby. Wystarczy poświęcona palma. Delikatnie uderzaj nią domowników, a ściągniesz na nich dobry los. Ważne, aby rytuał ten przeprowadzić dokładnie w Niedzielę Palmowa ponieważ to wtedy ma on największą moc.

Zjedz fragment palmy wielkanocnej, a będziesz zdrowy przez cały rok

Dawniej istniało wiele przesądów związanych z palmą wielkanocną. Jednym z ciekawszych było jedzenie baziej kotki z palmy. Wierzono, że rytuał ten miał właściwości lecznicze i chronił przed poważnymi chorobami. Miał pomagać na infekcje i ból gardła, oraz wspomagać górne drogi oddechowe. Pominięcie tego rytuału mogło mieć złe konsekwencje i przyciągać groźne choroby.

