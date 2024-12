Wigilia ma wielką moc. Numerologia wskazuje, że tego dnia mogą dziać się wielkie rzeczy. Ten rytuał wigilijny przyciągnie do Ciebie szczęście na cały rok

Przepowiednia numerologiczna na Wigilię. Przyciągnij do siebie szczęście

Wigilia w numerologii to wielka moc wynikająca z potęgi jednej cyfry. To właśnie ona zapewnia powodzenie oraz wyjątkowość tego dnia. Magiczną energią na 24 grudnia sprawuje cyfra 9. To jedna z najpotężniejszych cyfr w całej numerologii. Oznacza potęgę intuicji oraz mistycyzm. W numerologii cyfra 9 to moc wynikające z nadnaturalnych emocji oraz wyjątkowość. Cyfra 9 w numerologii to przede wszystkim pomoc w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność radzenia sobie w problematycznych sytuacjach. W Wigilię cyfra 9 pomaga w celebrowaniu Świąt. Sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do wybaczania oraz pomaga sobie nawzajem. Cyfra 9 chroni tego dnia przed nieprzemyślanymi decyzjami oraz niepotrzebnymi kłótniami. Wibracje cyfry 9 zapewniają spokój oraz poczucie szczęścia.

Jak wykorzystać pozytywną moc w Wigilię. Rytuał na szczęście, który działa tylko 24 grudnia

Jednym z owoców symboli podczas Wigilii jest pomarańcza. Niewiele osób wie, że owoc ten można wykorzystać do wyjątkowego rytuału na szczęście. Kup kilogram pomarańczy i wybierz najbardziej dorodny owoc. Wbij w niego dużą ilość goździków. Według cygańskich przesądów to właśnie goździki mają moc przyciągania pieniędzy oraz dostatku. Pomarańczę z powbijanymi goździkami zawieś na wejściem do domu. Jej zapach nie tylko wprowadzi świąteczną atmosferę, ale także przyciągnie szczęście. Pomarańcza zadziała jak łapacz złych emocji i klątw. Uchroni ona przed pechem i niepowodzeniami. kiedy pomarańcza zacznie usychać zdejmij ją i spal. W innym przypadku możesz ściągnąć na siebie złe uroki i cały nieszczęścia, przed którymi chronił Cię talizman z pomarańczy.

