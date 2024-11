Wróżby na andrzejki 2024. Wywróż szczęście i miłość. Tych sposobów nie znałeś

To w numerologii dom sukcesu oraz pieniędzy. Numerologia określa to jasno. Osoby mieszkające pod tym numerem w 2025 roku czeka przypływ gotówki i obfitość spływająca cały rok

Skąd się wzięły andrzejki?

Jest to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię imienin Andrzeja, patrona Szkocji, Gracji oraz Rosji. Do tradycji polskiej trafiły one w 1557 roku za sprawą poety i pisarza Marcina Bielskiego. Co ciekawe, w Szkocji 30 listopada jest świętem narodowym.

Wróżby na andrzejki

Najpopularniejszą andrzejkową wróżbą jest lanie wosku przez dziurkę w kluczu. Powstałe w ten sposób kształty się interpretuje i mają ona przepowiadać naszą przyszłość. My wybraliśmy mniej znane wróżby na Andrzejki.

Wróżby na andrzejki 2024. Wybieranie owoców

Jedna osoba ma zakryte oczy, a na stole leżą trzy owoce - jabłko śliwka oraz cytryna. Wybrany "na ślepo" przez uczestnika owoc zdradza jego miłosną przyszłość. Jeżeli trafi on na śliwkę to niestety w najbliższym roku nie pozna swojej miłości, jabłko świadczy o szybkim zakochaniu ze wzajemnością, a cytryna o miłości, która jednak wcale nie będzie słodka.

Wróżby na andrzejki 2024. Zabawa ze słomkami

Goście otrzymują słomki, każdy w innym kolorze. Wrzucane są one do jednej miski z wodą, osoby, których słomki jako pierwsze się ze sobą zetkną, połączy wieczna miłość.

Wróżby na andrzejki 2024. Kiedy ślub?

Do tej wróżby potrzebujesz obrączki, nitki i szklanki do połowy wypełnionej wodą. Należy nawinąć nitkę na obrączką i włożyć do szklanki, tak by nie dotykała ona jej brzegów. Uczestnik kładzie łokcie na stole, a dłońmi przytrzymuje końce nitki. Kiedy dłoń zacznie drżeć to obrączka uderzy o ścianki szklanki, Liczba owych uderzeń oznacza wiek w jakim stanie się na ślubnym kobiercu.

Wróżby na andrzejki 2024. Orzech prawdę powie

W tej wróżbie należy przepołowić kilka włoskich orzechów, każdy z gości musi włożyć do nich karteczki z imionami - jedną ze swoim imieniem, a drugą z imieniem potencjalnej miłości. Obie połówka orzecha należy włożyć do miski z wodą, jeżeli będą one płynąć do siebie - ten związek może się udać. Jeżeli jednak płynąc, oddalają się, lepiej nie pakować się w ową relację.