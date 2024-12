Zrób to w Wigilię, a przyciągniesz bogactwo i szczęście do swojego życia. Jedna rzecz ma wielką moc. Przesądy wigilijne

Zrób to w Wigilię, a przyciągniesz bogactwo i szczęście do swojego życia

Przesądy wigilijne przekazywane są z pokolenia na pokolenie i dotyczą różnych sfer życia. Jedne mówią o pieniądzach, inne o miłości. Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt bez ubranej choinki, dzielenia się opłatkiem i sianka pod obrusem przy wigilijnym stole. Są pewne tradycje i zwyczaje związane ze świętami, ale również i przesądy na Wigilię. Zgodnie z nimi postępując w określony sposób lub otaczając się konkretnymi rzeczami 24 grudnia, to możemy dopomóc swojemu szczęściu i pomyślności na najbliższe miesiące. Jeśli chcesz, aby problemy finansowe zniknęły, to w wigilijny poranek umyj twarz zimną woda, a do umywalki włóż monety i dotykaj ich myjąc twarz. Przyciągniesz w ten sposób do siebie bogactwo. Warto również dekorując wigilijny stół nie zapomnieć o złotych i czerwonych dodatkach. Symbolizują one dobrobyt i pieniądze.

Przesądy wigilijne. Czego unikać?

Istnieje również kilka przesądów wigilijnych, które przestrzegają nas przed pechem i konfliktami. Oto one:

Nie rób zakupów w Wigilię - w ten dzień nie powinniśmy wydawać już żadnych pieniędzy, wszystkie sprawunki załatw wcześniej. Pamiętaj także by w Wigilię nie mieć żadnych długów i nie pożyczać pieniędzy. Grozi to utratą majątku i biedą.

Nie kłóć się - podczas wigilijnego wieczoru powinniśmy unikać wszelkich kłótni i sporów inaczej cały rok spędzimy w niezgodzie.

Patrz kto wchodzi do mieszkania - jeżeli pierwszym gościem przekraczającym próg naszego mieszkania będzie mężczyzna czeka nas szczęście, kobieta zwiastuje pecha.

Nie szyj i nie naprawiaj - w Wigilię powinniśmy unikać wszelkich domowych obowiązków, nie można w ten dzień niczego naprawiać i szyć bowiem będziemy to robić cały kolejny rok.