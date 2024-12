Napisz to swoim bliskim w Wigilię, a sprawisz im ogromną radość. Krótkie życzenia bożonarodzeniowe

To tego dnia powinno się dawać prezenty pod choinkę. Są dwa zwyczaje, ale tylko jeden związany jest z polską tradycją. Prezenty pod choinkę

Boże Narodzenie 2024 to czas, który spędzamy w gronie najbliższych nam osób. Łamiemy się opłatkiem, wspólnie zasiadamy do wigilijnej kolacji, obdarowujemy się prezentami i cieszymy się wspólnie spędzonymi chwilami. Niewątpliwie jedną z najpiękniejszych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia jest składanie sobie nawzajem życzeń. Oczywiście z bliskimi, z którymi spotkamy się osobiście w święta życzenia złożymy sobie podczas łamania się opłatkiem. Jednak nie ze wszystkimi bliskimi nam osobami będziemy mieli okazję spotkać się przy świątecznym stole. Stąd wziął się właśnie zwyczaj wysyłania życzeń bożonarodzeniowych SMS-em. Jeśli chcesz sprawić swoim przyjaciołom wiele radości to napisz im te słowa w Wigilię. Krótkie życzenia bożonarodzeniowe wyrażą więcej niż tysiąc słów i na pewno wywołają uśmiech na twarzy obdarowanej nimi osoby.

Krótkie życzenia bożonarodzeniowe

Krótkie życzenia bożonarodzeniowe możesz skopiować i wysłać w wiadomości swoim bliskim.

Pysznych pierników,prezentów bez liku.Dużo uśmiechów,i mnóstwo grzechów!

Wszystkiego najlepszego!Karpia pysznego!Żeby nie miał wcale ości,a Twe życie było pełne radości!

Niechaj gwiazdka wam świeci,a bocian przynosi śliczne dzieci.Niech Mikołaj także o Was pamiętai wszystkie Wasze marzenia spamięta!

Pod choinką prezent znaleziony,to gwarancja, że czas będzie umilony.Wszystkiego najlepszego w święta i Nowy Rok.

Niech drogi Twojego życia,będą oświetlone miłością.Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,życzę Ci spełnienia marzeń!

Życzenia bożonarodzeniowe krótkie i uniwersalne

Jeśli preferujesz krótkie życzenia bożonarodzeniowe w nieco poważniejszym tonie, to rozważ te poniżej:

Życzę Ci Świąt pełnych radości, bliskości i miłości. Niech każda chwila przynosi Ci spokój i szczęście.

Niech te Święta będą dla Ciebie czasem odpoczynku i ciepła. ...

Wesołych Świąt pełnych ciepła i uśmiechu! ...

Niech każda chwila tych Świąt napełnia Twoje serce radością.