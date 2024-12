To tego dnia powinno się dawać prezenty pod choinkę. Są dwa zwyczaje, ale tylko jeden związany jest z polską tradycją. Prezenty pod choinkę

To tego dnia powinno się dawać prezenty pod choinkę. Tylko jeden związany jest z polską tradycją

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, który spędzamy ze swoimi bliskimi. Ubrana choinka, pyszne jedzenie i rodzina przy jednym stole, a dopełnieniem tej atmosfery są prezenty pod choinką. Dawanie prezentów świątecznych to jedna z najpopularniejszych i chyba najbardziej lubianych przez wszystkich tradycji bożonarodzeniowych. Zarówno obdarowywanie, jak i otrzymywanie prezentów wywołuje na naszej twarzy uśmiech. Boże Narodzenie jest zawsze okazją do rodzinnych spotkań, kolędowania i wręczania sobie wymarzonych podarunków. Jednak wiele z nas zastanawia się, kiedy powinno się dawać prezenty świąteczne. Wynika to z faktu, że w polskich domach panują dwa zwyczaje. Zgodnie z przyjętym zwyczajem prezenty kładziemy pod choinką w Wigilię, choć w wielu domach przyjęło się, że prezenty są tam umieszczane w nocy z 24 na 25 grudnia. To kiedy powinniśmy dawać prezenty świąteczne zgodnie z tradycją? Okazuje się, że tylko jeden z tych zwyczajów jest tak naprawdę związany z polską tradycją.

Kiedy dajemy prezenty świąteczne zgodnie z polską tradycją?

Zdania na temat tego, kiedy powinno się dawać i otwierać prezenty pod choinką są podzielone. Niektórzy uważają, że prezenty świąteczne powinno otwierać się tuż po kolacji wigilijnej. Są też tacy, którzy zdecydowanie preferują zwyczaj otwierania podarunków w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia o poranku. Okazuje się, że tylko jeden z tych zwyczajów jest związany z polską tradycją. Otóż otwieranie prezentów o poranku 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, to tradycja charakterystyczna raczej dla Amerykanów. Pamiętajmy, że kościół katolicki w tej kwestii nie narzuca żadnych norm, dlatego nie ma nic złego w obchodzeniu zwyczaju wedle własnych upodobań.