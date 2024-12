Prezenty last minute! Wybierz prezent na święta, który zostanie z Wami dłużej!

Wsyp do woreczka i zawieś w samochodzie przed długą podróżą. Tak zrobisz bezpieczny zapach do auta

Dlaczego warto sięgnąć po gry planszowe i karciane? To nie tylko świetna forma rozrywki, ale także sposób na rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności współpracy. Idealnie sprawdzą się jako prezent dla każdego – od dzieci, które dopiero uczą się zasad gry, po dorosłych miłośników skomplikowanych strategii czy lekkich gier imprezowych. Dodatkowo, planszówki budują wspomnienia, zbliżają do siebie ludzi i tworzą niezapomnianą atmosferę, która pozytywnie wciąga na dłużej! To prezent, który raz podarowany, zostaje z nami na długo! Sprawdzą się nie tylko podczas świątecznego leniuchowania, ale także w takcie wyjazdów na ferie czy długich zimowych wieczorów.

Podpowiadamy, na jakie tytuły warto zwrócić uwagę i jak dobrać grę planszową idealnie dopasowaną do obdarowywanej osoby. Przekonaj się, dlaczego planszówki to najlepszy prezent pod choinkę!

Odkryj najpopularniejsze gry Mattel

Scrabble® - teraz w nowej, drużynowej odsłonie

Scrabble® Drużynowe to nowość - idealne zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy. To gra 2 w 1, w której można wybrać klasyczną wersję, gdzie zawodnicy układają słowa, celując w premie literowe oraz słowne, albo zdecydować się na bardziej relaksującą odsłonę, polegającą na grze zespołowej. Wystarczy odwrócić planszę na drugą stronę i gotowe! W trybie zespołowym rozgrywka jest bardziej dynamiczna, a osiągnięcie celu łatwiejsze.

Scrabble® Pokemon - w tej edycji można zdobywać punkty bonusowe za układanie słów ze świata Pokémonów! Na drugiej stronie planszy Scrabble® Pokémon dostępna jest wersja drużynowa, gdzie gracze wspólnie rozwiązują wyzwania o różnym stopniu trudności i razem walczą o zwycięstwo!

Karty UNO™ - pogromca nudy

Karty UNO™ to dynamiczna i emocjonująca gra karciana, która wciąga bez reszty. Proste zasady polegające na dopasowywaniu kolorów oraz liczb sprawiają, że łatwo się jej nauczyć… i niezwykle trudno oderwać się od rozgrywki! W ofercie Mattel dostępna jest nowość - UNO™ No Mercy Bez litości, najbardziej bezwzględna wersja uwielbianej gry! Ma ona więcej kart, dużo surowsze kary i nowe reguły, które razem tworzą najbardziej zaciekłą rozgrywkę UNO™ w dziejach. W rodzinie UNO dostępne są również bardziej zaawansowane gry z rodziny UNO™, takie jak Skip-Bo™ czy Phase10™. Gry UNO™ dostępne są teraz w wersji dla osób nierozróżniających kolorów!

Blokus™ – blokuj przeciwników i podbijaj planszę

Blokus to idealna propozycja dla miłośników wyzwań i rywalizacji. Wystarczy niecała minuta, by opanować zasady tej dynamicznej gry strategicznej. Pomimo prostych zasad, zwycięstwo wymaga długoterminowego planowania, dzięki czemu każda rozgrywka stanowi ekscytujący pojedynek! Blokus został wyróżniony nagrodami w sześciu krajach, a stowarzyszenie MENSA zakwalifikowało go do pierwszej piątki najlepszych gier 2003 roku. Nowa, odświeżona edycja tej gry dostępna jest teraz w wersji dla osób nierozróżniających kolorów

Pictionary™ - rysuj w powietrzu, oglądaj na ekranie

Poznajcie nową wersję Pictionary Air™ 2, w której uczestnicy rysują hasła w powietrzu, a obrazy pojawiają się tylko na urządzeniu z aplikacją. Co więcej, Pictionary Air 2 daje możliwość zachowania wspomnień poprzez nagrywanie i odtwarzanie rozgrywki w aplikacji, a także udostępniania jej znajomym. Dzięki temu zabawa jest jeszcze lepsza!

