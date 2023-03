„Anna and the French Kiss” Stephanie Perkins. Dwa miasta. Pięć par. Jak znaleźć jedną miłość?

Tata się czepia, Paryż jest daleko, a ja nawet nie potrafię wymówić bonjour. Jak mam sobie poradzić wśród obcych, z dala od domu i najlepszej przyjaciółki?

Anna wiedzie spokojne życie w Georgii do czasu, gdy ojciec wysyła ją do szkoły z internatem w Paryżu. Początkowo sceptycznie nastawiona siedemnastolatka powoli zaczyna darzyć sympatią Francję oraz francuskich rówieśników. A jednego z nich polubi wyjątkowo mocno.

Cóż, Etienne St. Claire ma wszystko. Idealne włosy, brytyjski akcent, nienaganne maniery i jak na razie…piękną dziewczynę. Nie tylko Anna jest nim zainteresowana… Ktoś chyba powinien odpuścić. A może w wielkim mieście zakochanych zdarzy się mały cud?

Przeczytaj fragment książki „Anna and the French Kiss” Stephanie Perkins i zrób sobie apetyt na więcej...

O matko! To Anglik.

– Czy tu mieszka Mer?

Poważnie nie znam żadnej Amerykanki, która potrafiłaby się oprzeć angielskiemu akcentowi.

Chłopak chrząka.

– Meredith Chevalier... Taka wysoka... Długie, kręcone włosy... – po czym spogląda na mnie, jakbym była obłąkana albo półgłucha jak babcia Oliphant. Ona uśmiecha się i kręci głową za każdym razem, kiedy pytam: „Jaki chcesz sos do sałatki?” albo „Gdzie położyłaś szczękę dziadka?”.

– Przepraszam – odsuwa się ode mnie odrobinkę. – Szłaś pewnie spać.

– Tak! Tu mieszka Meredith. Właśnie spędziłyśmy razem dwie godziny – ogłaszam z dumą jak mój brat Sean za każdym razem, kiedy znajdzie na podwórku coś obrzydliwego. – Jestem Anna! Jestem tu nowa!

O matko! Co za przerażający entuzjazm! Policzki mi płoną. Czuję się strasznie zawstydzona.

Stephanie Perkins. Autorka bestsellerów „New York Timesa” i redaktorka wielu książek dla młodych dorosłych, w tym Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door oraz Isla and the Happily Ever After. Zawsze pracowała z książkami – najpierw jako sprzedawczyni w księgarni, potem bibliotekarka, a teraz powieściopisarka. Mieszka z mężem w górach w Karolinie Północnej. Każdy pokój w ich domu jest pomalowany na inny kolor tęczy.

