Długo skrywane za murami zamku tajemnice zaczynają wychodzić na jaw. Kto jest sprawcą, a kto ofiarą? Kto przyjacielem, a kto wrogiem? Aleksander, zakochany w biednej, lecz niezwykłej Kate, po raz pierwszy pragnie przeciwstawić się rodzinie, która do tej pory wybierała mu żony. Oświadcza się ukochanej. Kate dowiaduje się od wiedźmy Alice, że ma do odegrania ogromną rolę w życiu hrabiego. Alice postanawia pomóc Kornelii w zamian za zdobycie informacji o tym, kim naprawdę jest. Tuż przed śmiercią wychowująca ją wiedźma mówi jej, że klucz do tajemnicy jej pochodzenia znajdzie na zamku. Duchy przeszłości zrobią wszystko, by przeszkodzić szczęściu. Za każdą błędną decyzję trzeba będzie zapłacić wysoką cenę. Czy prawdziwa miłość przezwycięży największe przeciwności losu?

„Tajemnica zamku. Saga rodu Cantendorfów” – bajkowa opowieść o mrocznych tajemnicach autorstwa Krystyny Mirek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Krystyna Mirek to autorka licznych bestsellerów. Ma trzy wchodzące w dorosłość córki i synka. Mieszka pod Krakowem. Serca Polek podbiła pełnymi dobrych emocji historiami, błyskawicznie stając się jedną z naszych najpopularniejszych pisarek. Wierna wartościom, takim jak domowe ciepło i radość ze zwyczajnego dnia, pisze na swojej stronie internetowej: Znam wiele sposobów na budowanie szczęścia, bo życie mnie nie oszczędzało. Dużo przeszłam i widziałam.

Książka „Cena szczęścia – Saga rodu Cantendorfów”, Krystyny Mirek dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.