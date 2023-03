Dajemy się omamić handlarzom szczęścia: Ryszard Ćwirlej o „Tęczowej Dolinie”

„Anna and the French Kiss” Stephanie Perkins. Dwa miasta. Pięć par. Jak znaleźć jedną miłość?

― Gdy już napisałem książkę, doszedłem do wniosku, że w zasadzie niczego w niej nie wymyśliłem. Oczywiście poza akcją kryminalną, która mus tu być najważniejsza. Jednak to, co dzieje się w tle, co jest istotą intrygi, to coś, z czym mamy do czynienia na co dzień, bardzo często – mówi Ryszard Ćwirlej.

„Tęczowa Dolina” to współczesny kryminał, w którym istotną rolę odgrywa postać ojca Bernarda, pustelnika, oferującego potrzebującym cudowny lek. Robi to zupełnie za darmo: chory musi jedynie pomodlić się o swoje uzdrowienie i w tej intencji złoży datek w miejscowym kościele. Nic dziwnego, że do uzdrowiciela ustawia się długa kolejka osób oczekujących cudu. Sprawa ma jednak – jak to w kryminale – drugie dno.

W objęciach szarlatanów

– Wszyscy wierzymy w cuda. Tak to już nami jest, że dajemy się trochę nabierać tym, którzy nam te cuda oferują. Nawet ten, komu się wydaje, że jest człowiekiem racjonalnym, mocno stąpającym po ziemi, jest skłonny uwierzyć w pecha, gdy czarny kot przebiegnie mu drogę – mówił Ryszard Ćwirlej.

Jak zaznaczał, nasza wiara w cuda rośnie w sytuacjach, gdy okazuje się, że nie mamy już szans na wyleczenie w szpitalu. Szukamy wtedy miejsca, które dałoby nam nadzieję na to, że wrócimy do zdrowia. I często trafiamy wtedy w objęcia szarlatanów.

– Wierzymy w cudowne ocalenie, w cudowne uzdrowienie, wierzymy w cudotwórców. I często jest tak, że dajemy się omamić różnym handlarzom szczęścia, którzy oferują nam coś, co jest niemożliwe, a jednak jesteśmy skłonni za to dużo zapłacić, gdy w chwili desperacji damy się do tego przekonać – mówił autor „Tęczowej Doliny”.

Znaleźć dla siebie coś ważnego

W powieści przeplata autor trzy wątki, które ściśle się ze sobą połączą: sprawę pewnego spadku, który otrzymuje jeden z bohaterów, sprawę zabójstwa pracownika pewnej warszawskiej korporacji oraz właśnie watek ojca Bernarda. Pojawiają się tu bohaterowie, znani już z innej powieści autora, „Niebiańskiego Osiedla”, m.in. dziennikarz śledczy Marcin Engel, a także warszawski policjant Franek Kaczmarek i jego dziewczyna, również policjantka, Jowita. Jedną z najważniejszych postaci jest też „babcia” Matylda, emerytowana milicjantka.

― Matylda Kaczmarek zaprzecza stereotypom babć. Ona po prostu dochodzi do wniosku, że nie warto na emeryturze siedzieć w fotelu i głaskać kota, lecz warto znaleźć dla siebie coś ważnego. Dla niej ważne jest to, co robiła przez całe zawodowe życie, a była oficerem śledczym. Bierze wiec sprawy w swoje ręce. Szuka przygody, dreszczyku emocji i znajduje to – tłumaczył pisarz. Dodawał, że postać ta jest ukłonem w stronę wcześniejszych bohaterów milicyjnych.

Haniebne działania naciągaczy

„Niebiańskie Osiedle”, a teraz „Tęczowa Dolina”, tworzą nową serię pisarza, znanego wcześniej przede wszystkim z serii neomilicyjnej z Teofilem Olkiewiczem oraz kryminałów retro z komisarzem Antonim Fischerem, rozgrywających się w okresie międzywojennym.

– Chciałem przyjrzeć się tej naszej rzeczywistości, pełnej właśnie cudów i cudotwórców, bo w zasadzie ich działalność dotyka nas wszystkich. Postanowiłem więc prześledzić sposób myślenia tych ludzi, naciągaczy, manipulatorów, którzy oszukują przede wszystkim tych najsłabszych, czyli ludzi starszych, w pewnych sytuacjach kompletnie bezsilnych wobec manipulacji. Ich działania są haniebne – mówił Ćwirlej.

Nie wena, a wiedza

Pisarz dzielił się też kulisami powstawania swoich powieści. ― Nigdy się nie spotkałem z żadną weną – mówił. ― Gdybym czekał na wenę, to byłbym jeszcze przed debiutem. Do pisania podchodzę po poznańsku, żeby nie rzec po prusku. Jak urzędnik idę codzienni e do roboty, siadam do komputera, a przed rozpoczęciem prac nad nową książką robię prasówkę, bo w prasie można znaleźć inspirację, a potem pisze, zaczynając od wymyślenia zbrodni i znalezienia odpowiedzi na pytanie: „dlaczego?”.

Zdaniem Ćwirleja w zawodzie pisarza trzeba cały czas zgłębiać fachową wiedzę, żeby tworzyć interesujące didaskalia. ― Lubię rozmawiać ze specjalistami w swoich dziedzinach, choćby wykładowcami w Szkole Policji w Pile, którzy doskonale znają się na wielu dziedzinach kryminalistyki. Zresztą fachowa wiedza o różnych aspektach zbrodni jest na wyciągnięcie ręki. Świetnym źródłem są wykłady specjalistów, którzy co roku zapraszani są na Poznański Festiwal Kryminału Granda – mówił pisarz.

Spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem z okazji premiery „Tęczowej Doliny” miało miejsce w Poznaniu w klimatycznym miejscu - Kahawa Kawa i Książka przy Placu Ratajskiego, 23 marca 2023 r. Prowadził je Przemysław Poznański z zupelnieinnaopowiesc.com.

