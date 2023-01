Zdzisław Najmrodzki. Król ucieczek z czasów PRL

Zdzisław Najmrodzki to jeden z najsłynniejszych polskich przestępców okresu PRL. Okradał państwo, w latach 80. napadał na Peweksy. Polski przestępca był nazywany „królem złodziei” i „mistrzem ucieczek”. Wymykał się pościgom, uciekał z konwojów lub zakładów penitencjarnych. Uciekł między innymi z pociągu i okratowanego pomieszczenia sądu w Gliwicach. Dwa lata temu powstał o nim film "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" w reżyserii Mateusza Rakowicza. W postać Zdzisława Najmrodzkiego wcielił się Dawid Ogrodnik.

Sławomir Koper i Katarzyna Łuczyńska o filmie "Najmro". Koper bezlitosny!

Sławomir Koper, historyk i autor książki "PRL po godzinach. Celebryci, luksusy, obyczaje" i Katarzyna Łuczyńska, autorka książki "Grzeszna i święta", w której można odnaleźć wiele nawiązań do czasów PRL, obejrzeli film "Najmro" o Zdzisławie Najmrodzkim i postanowili podzielić się swoimi wrażeniami w najnowszym odcinku vloga "Historia z Koprem". Katarzynie Łuczyńskiej film się podobał, ale Koper - w swoim stylu - ma sporo zastrzeżeń. - Jego twórcy często mijali się z prawdą - mówi bez ogródek w nowym odcinku vloga Sławomir Koper. - Zawsze tak dzieje się w tego rodzaju filmach, oparte są one na motywach, a nie na pełnej biografii - uważa z kolei Katarzyna Łuczyńska. Co ciekawe, Sławomir Koper pochwalił twórców filmu "Najmro" za dobre oddanie realiów lat 80.

