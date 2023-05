Jak Jerzy Skolimowski podbił Hollywood? Historia z Koprem

„When We Were Them” Laury Taylor Namey. Nowa powieść Young Adult

„Powrót do Cape Harbor ” Heidi Mclaughlin. Powieść autorki bestsellerów New York Timesa

Jerzy Skolimowski to bez wątpienia jeden z najważniejszych twórców polskiego kina. Jak opowiada Sławomir Koper, przyszły reżyser studiował etnografię, a przy okazji trenował boks i walczył nawet w 2. lidze. Jego matka została attache w Pradze, dlatego też Jerzy Skolimowski trafił do elitarnego internatu - siedział w ławce z Vaclavem Havlem, a jego przełożonym został Milosz Forman. Dzięki wydanym tomikom poezji trafił do Obór, słynnego miejsca dla literatów. Tam poznał Andrzeja Wajdę, któremu pomógł przy scenariuszu do filmu "Niewinni czarodzieje". Tak zaczęła się słynna kariera filmowa Jerzego Skolimowskiego, który za namową Andrzeja Wajdy, zaczął studiować na łódzkiej filmówce. - Na drugim roku studiów Skolimowski wpadł na pomysł, który wzbudził zachwyt środowiska filmowego. Jak każdy student był zobowiązany do nakręcenia kilku filmów krótkometrażowych, ale podszedł do tego w taki sposób, że wszyscy oniemieli z zachwytu - opisuje Sławomir Koper, autor książki "PRL. Po godzinach". Historyk opowiada również o tym, jak Jerzy Skolimowski podbił Hollywood. Zapraszamy na kolejny odcinek vloga "Historia z Koprem".