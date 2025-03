„Ocalę Cię” Toma Sileo – niezwykła historia o braterstwie i poświęceniu

To ratunek czy zwiastun zagłady? Finał „Cieniobójców” Mateusza Żuchowskiego

Baza wojskowa sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, Ghazni, Afganistan, 28 sierpnia 2013 roku, godzina 15:54.

Fragment muru wokół jednostki znika po eksplozji ciężarówki wypełnionej materiałami wybuchowymi. Rozpoczyna się zmasowany atak talibów, a przez powstałą wyrwę na teren bazy wdziera się kilkunastu zamachowców uzbrojonych w pasy szahida. Gdy jeden z terrorystów detonuje założony na siebie ładunek, dwudziestoczteroletni sierżant sztabowy Michael Ollis z 10 Dywizji Górskiej Armii Stanów Zjednoczonej zasłania własnym ciałem rannego żołnierza.

Książka Toma Sileo opowiada o chłopaku ze Staten Island w Nowym Jorku, który dzięki swojemu bezprzykładnemu bohaterstwu ocalił życie polskiego podporucznika. To niezwykła historia o braterstwie i poświęceniu.

Fragment książki „Ocalę Cię” Toma Sileo:

Karawan z Mikiem, jadący autostradą I-95, eskortowała policyjna kolumna [...]. Wozy strażackie ustawiły się wzdłuż trasy kawalkady z powiewającymi na wietrze ogromnymi amerykańskimi flagami, a także transparentami z hasłem: „11 września – nigdy nie zapomnij”. Nowojorscy policjanci stali na baczność przed swoimi radiowozami i salutowali. Kilku kierowców jadących innymi pasami ruchu zatrzymało samochody. Robotnicy budowlani przerywali pracę, opuszczali głowy i przykładali kaski do piersi. Wszędzie wokół byli ludzie. Młodzi i starzy trzymali flagi, wznosili okrzyki wsparcia dla rodziny Ollisów i płakali.

Bob i Linda jechali limuzyną z trumną syna i ze zdumieniem patrzyli na to, co się dzieje. Skąd się wzięły te tłumy? To wszystko naprawdę dla naszego Michaela?

Tom Sileo. Autor lub współautor książek o tematyce wojskowej, w których przybliża sylwetki amerykańskich bohaterów wojennych, walczących w Afganistanie i Iraku po 11 września 2001 roku. Dziennikarz i redaktor „The Stream”, laureat reporterskiej nagrody General Oliver P. Smith Award przyznawanej przez Marine Corps Heritage Foundation. Absolwent Uniwersytetu Rutgersa, mieszka w Delray Beach na Florydzie.

