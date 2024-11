„Pan Kołysanka”, nowy horror J.H. Markerta

Spowite mgłą miasteczko wśród wzgórz. Dżdżysty pejzaż pełen strzelistych drzew. A głęboko pod ziemią – tajemniczy stary tunel kolejowy. Dawno opuszczony, w niewyjaśniony sposób przywołuje dzieci, które znikają w nim z niemym posłuszeństwem. W gęstej, wilgotnej ciemności każdy staje się bezbronny, każdy musi też sam zmierzyć się z wytworami wyobraźni.

A może to, co czai się w mroku, istnieje naprawdę? Może to nie obłęd, a prawdziwe zło, które nieubłaganie wypełza na powierzchnię? Nieustający szept w głowie. Jak przerażająca dziecięca rymowanka, ale też precyzyjny rozkaz. Czy da się uciszyć ten uporczywy głos? Do czego jest zdolna osoba, która pozwoli mu się prowadzić?

Fragment książki „Pan Kołysanka” J.H. Markerta

Dotąd niespecjalnie zwracała uwagę na ten domek. Jednak teraz nie sposób było oderwać od niego wzroku. A raczej od tego, co Simon zrobił z otaczającymi go drzewami. Najwyraźniej Szajbus używał Rozpruwacza nie tylko do wycinki, ale i do rzeźbienia.

I był w tym naprawdę dobry. Cholernie dobry. Jeśli chodzi o sztukę, Simon był geniuszem. Miał niespotykaną wyobraźnię. Wyglądało na to, że każdy pień drzewa w promieniu dziesięciu metrów został przekształcony w totem. Szajbus stworzył piłą łańcuchową całą armię. Niektóre totemy miały zaledwie metr wysokości. Inne nawet pięć. Każdy pień został zamieniony w coś złowieszczego: dziwaczne zwierzę, gargulca lub innego potwora. Beth przyglądała się im wszystkim w słabym świetle swojej latarki.

J.H. Markert. Autor nagradzanych powieści, producent i scenarzysta, wcześniej zawodowy tenisista. Pierwsze pisarskie kroki stawiał podczas studiów historycznych na uniwersytecie w rodzinnym Louisville w stanie Kentucky. Już wkrótce w polskim tłumaczeniu ukaże się kolejna książka Sleep Tight.

