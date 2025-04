Matka uzanała ją za wroga. „Nim skończy się lato” Justyny Jelińskiej ­

Jagna wiedzie spokojne, poukładane życie singielki. Dobrą passę przerywa niespodziewany telefon od brata, który prosi ją o przysługę, chcąc skorzystać z bardzo ciekawej propozycji zawodowej. Choć niechętnie, Jagna zgadza się pojechać do rodzinnego domu na Suwalszczyźnie, aby zaopiekować się matką, z którą od lat ma skomplikowaną relację.

To lato na zawsze odmieni jej życie. Na jaw zaczną wychodzić rodzinne mroczne sekrety, ale obok Jagny pojawi się niespodziewanie ktoś, kto pomoże jej przetrwać. I udowodni, że nawet w najgorszych momentach warto mieć iskierkę nadziei na lepsze jutro.

Fragment książki „Nim skończy się lato” Justyny Jelińskiej:

Relacja matka–córka. Nie każda jest idealna. Przynajmniej moja nie jest właśnie taka. Właściwie to nigdy nie było tak, że byłyśmy z mamą bardzo blisko. Dużo ode mnie wymagała, a ja za wszelką cenę próbowałam sprostać tym wymaganiom. Czasem usłyszałam dobre słowo, aprobatę. Nieraz mnie przytuliła, poklepała po ramieniu. Ale bywało też tak, że słyszałam, że się na mnie zawiodła. Więc co robiłam? Och, właśnie to! Buntowałam się. Chciałam, żeby mnie zauważyła, żeby widziała to, czego chcę w życiu. (…) Nie winię za to matki, absolutnie. Ale mam do niej trochę żalu. Wiesz za co? Za to, że uznała mnie za wroga. Że nie pozwoliła mi nic wytłumaczyć, tylko wbiła sobie do głowy, że jestem wrzodem w naszej rodzinie. Czymś, co trzeba usunąć. Więc zanim ona to zrobiła, wzięłam sprawy w swoje ręce i sama odeszłam.

Justyna Jelińska: Zadebiutowała powieścią Przeklęty dar, jednak największe uznanie czytelników zdobyła jako autorka serii thrillerów Sąsiadka, Zdążyć przed śmiercią i W głuszy, których akcja rozgrywa się w Trzebieży. Dyplomowana wizażystka, pasjonatka książek, tatuażu, klasycznego rocka, świec i wosków zapachowych. Uwielbia dziergać na drutach. Marzy o domku na Mazurach, gdzie będzie pisać książki, patrząc na jezioro.

