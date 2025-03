„Jelita - kręta droga do zdrowia. Prosty sposób na lepsze życie” poradnik Joanny Zielewskiej

Jelita są fascynującym i niezwykle inteligentnym organem, który ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Żyjące w nich szczepy pożytecznych bakterii sterują pracą układu odpornościowego, oddziałują na układ nerwowy i emocje, produkują enzymy, witaminy, walczą z alergiami i kontrolują utrzymanie przez nas prawidłowej wagi.

Dzięki mieszkańcom jelit czerpiemy z jedzenia to, co wartościowe. Stres, pośpiech, zbyt mało snu, smog i przetworzone jedzenie zaburzają równowagę w jelitach. Kiedy tak się dzieje, jelita wysyłają nam sygnały, jednak nie zawsze potrafimy je odczytać. Warto zatem jak najwięcej wiedzieć o bogatym życiu naszych jelit, by w porę usłyszeć to, co próbują nam powiedzieć. Z tej książki dowiesz się także, jak pomóc jelitom – znajdziesz w niej przykładowe menu i przepisy na potrawy, które wspierają jelita i pomagają w kłopotach z układem pokarmowym. Dzięki temu może się okazać, że droga do zdrowia wcale nie jest taka kręta.

Z książki dowiesz się między innymi:

Co najbardziej szkodzi jelitom

Jak wspierać mikrobiotę

Jak radzić sobie ze stanem zapalnym jelit

Kiedy warto zrezygnować z glutenu

Jakie są symptomy zespołu jelita drażliwego

Jak rozpoznać problemy z SIBO

Czym objawia się kandydoza

A także znajdziesz przykładowe jadłospisy, pomocne w walce z poszczególnymi dolegliwościami ze strony jelit.

Joanna Zielewska. Dietetyczka i psychodietetyczka z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapiach indywidualnych dla osób ze schorzeniami dietozależnymi, w tym tak powszechnymi dziś zaburzeniami mikrobioty jelitowej. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, spotkania ze słuchaczami uniwersytetów otwartych i czytelnikami zainteresowanymi zdrowym odżywianiem. Dziennikarka i autorka wielu książek poświęconych tematyce zdrowotnej oraz żywieniowej, m.in. Glukozowy zawrót głowy, Insulinooporność, Dieta DASH na nadciśnienie, a także bestsellerowych poradników Dieta do pudełka oraz 28 dni na talerzu.

Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje dietetyka endokrynologiczna, czyli wpływ diety na równowagę hormonalną, a także dietetyczne wspieranie leczenia chorób z tym związanych. Jestem entuzjastką medycyny kulinarnej, którą staram się popularyzować, ponieważ dzięki niej uczymy się odpowiednio dbać o swój dobrostan.

