Książki dla dzieci na fali! Sprzedają się lepiej niż kiedykolwiek

Kogo kochają dzieci?

Wśród najmłodszych czytelników (0-2 lat) nieprzerwanie od lat króluje seria Pucio, a Kicia Kocia pozostaje niekwestionowaną ulubienicą dzieci w wieku 3-5 lat. I nie jest to chwilowa moda. Od 2022 roku książka Kicia Kocia. Co zasiejemy w ogródku? sprzedała się w blisko 68 tys. egzemplarzy a Kicia Kocia.

Wiosna w 50 tysiącach egzemplarzy.

Starsze dzieci natomiast coraz chętniej sięgają po książki edukacyjne – w ostatnim czasie zyskują one na popularności. Bestsellerowe Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą i Glutologia Adama Mirka udowadniają, że najmłodsi kochają poznawać świat w zabawny i angażujący sposób. Wielkim powodzeniem cieszy się również seria o małym niebieskim stworku Pinku, który pomaga dzieciom oswajać emocje oraz radzić sobie trudnymi sytuacjami i przeciwnościami losu.

Boom na książki dla dzieci

Segment książek dla dzieci w Polsce od lat notuje stabilny wzrost zainteresowania i jest w Top 3 najchętniej wybieranych kategorii. W 2021 roku klienci Empiku kupili 6 mln egzemplarzy książek dla dzieci, a w 2024 roku liczba ta wzrosła do ponad 6,5 mln. To oznacza, że średnio co 5 sekund kolejna nowa książka pojawia się w dziecięcej biblioteczce. Empik bacznie obserwuje trendy na rynku i dostosowuje do nich ofertę, aby inspirować rodziców i wspierać dzieci w ich pierwszych czytelniczych przygodach. Między innymi właśnie po to powstał Festiwal Książki Dziecięcej – wydarzenie, które już od 10 lat łączy pasję do książek z atrakcyjnymi ofertami.

Audiobooki również podbijają dziecięcą wyobraźnię

Wybory użytkowników Empik Go także potwierdzają mocną pozycję tytułów dla dzieci. Są one trzecią najczęściej dodawaną do biblioteki kategorią wśród audiobooków. W liczbach to ponad pół miliona dodań i 2,5 mln przesłuchanych godzin w 2024 roku.Ciekawe jest to, że wśród 10 audiobooków z największą liczbą przesłuchanych godzin w ubiegłym roku, znajduje się aż sześć tomów z serii Harry Potter oraz superprodukcja w gwiazdorskiej obsadzie Przygody Baltazara Gąbki. To dowód na to, że klasyczna bajka nie traci na popularności, a nostalgia to silny trend widoczny w wyborach współczesnych rodziców. Pokolenie millenialsów, które dorastało w latach 90. i 00., wychowuje swoje dzieci na tych samych historiach, które sami kiedyś pokochali.

Festiwal Książki Dziecięcej – święto najmłodszych czytelników

Budowanie więzi pokoleniowej poprzez książki jest ważne, a trwający właśnie w Empiku Festiwal Książki Dziecięcej to idealna okazja do wspólnego odkrywania nowych bohaterów i rozpoczęcia kolejnych czytelniczych przygód. Wydarzenie obfituje w mnóstwo okazji i promocji, dzięki którym można uzupełnić domową biblioteczkę, sporo przy tym oszczędzając. W ramach akcji w salonach obowiązuje 60% rabat na drugi tytuł w przypadku 40 serii wydawniczych. Miłośnicy historii obrazkowych również znajdą coś dla siebie – rabat na drugi komiks dziecięcy wynosi aż 60%. Natomiast na Empik.com klienci mogą kupić wybrane książki dla dzieci w atrakcyjnych pakietach już od „2 za 30 zł”. Na tym jednak nie koniec – Empik zapowiada kolejne atrakcyjne rabaty i promocje w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej, z których będzie można skorzystać od 9 do 22 kwietnia.