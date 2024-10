„Salon spełnionych marzeń” Agnieszki Lis

Wigilia. Salon kosmetyczny w ruchliwym centrum handlowym. Kilka klientek pragnie przed świętami zrobić się na bóstwo. Między innymi Melania, stała bywalczyni zakładu, która, wbrew rodzinie, decyduje się na samotne święta. Tylko dlaczego? Ku zaskoczeniu zgromadzonych nagle u wejścia do lokalu opada krata. Zostają uwięzieni.

Telefony nie działają, centrum handlowe już zamknięto, a ochrona najwyraźniej zaczęła świętowanie. Atmosfera gęstnieje, a nawet staje się trudna do zniesienia, bo wychodzi na jaw, że poszczególne osoby coś o sobie wiedzą, każdy ma mroczną tajemnicę, a dodatkowo wszystkich zna Melania. Przypadek? Jakby tego było mało, w szafie na zapleczu zostaje znaleziony trup…

Agnieszka Lis. Pasjonatka słowa pisanego. Bez czerwonej szminki na ustach i szpilek na stopach czuje się nieubrana. Nie lubi kawy, za to nałogowo pije herbatę. Pianistka z wykształcenia i zamiłowania, wciąż uprawia ten zawód jako nauczyciel gry na fortepianie w szkole muzycznej. Ukończyła także dziennikarstwo, ale uważa, że pisarski warsztat to przede wszystkim kwestia praktyki i poszukiwań własnych (intensywnych!). Salon spełnionych marzeń to jej trzydziesta pierwsza książka, miała więc gdzie owe doświadczenia zbierać. Najchętniej każdy swój tekst poprawiałaby w nieskończoność… choć udaje, że nie jest perfekcjonistką. Kilka nagród i wyróżnień, owszem, całkiem ją cieszy, ale najbardziej karmi jej ego odznaka Zasłużony dla kultury polskiej nadana przez MKDNiS. Optymistka, zakochana w życiu i (codziennym!) pisaniu. Oraz w swoim mężu, bez którego – jak twierdzi – nic by jej w życiu nie smakowało.

