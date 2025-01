Sapkowski, Han Kang, Twardoch i Kaśka Sochacka wśród nominowanych do Bestsellerów Empiku 2024

To jedyna taka nagroda na polskim rynku – całoroczny plebiscyt, w którym każdy zakup oznacza jeden głos. Zwyciężają twórcy najpopularniejszych książek, albumów muzycznych, filmów i produkcji audio. Kto znalazł się w gronie nominowanych do Bestsellerów Empiku? Jakie tytuły najchętniej wybierali odbiorcy w 2024 roku?

Literackie powroty, fenomeny, eksperymenty

Miniony rok w literaturze to zdecydowanie czas wielkich wydarzeń. Doczekaliśmy się powrotu Andrzeja Sapkowskiego, Literackiej Nagrody Nobla dla Han Kang, której wszystkie tytuły zostały przetłumaczone na język polski, a także eksperymentalnej powieści od Szczepana Twardocha. Premierowe książki tych autorów zostały także docenione przez czytelników. Nie mówię żegnaj oraz Powiedzmy, że Piontek uzyskały nominacje do Bestsellera Empiku 2024 w kategorii Literatura piękna, a Wiedźmin. Rozdroże kruków – w Literaturze popularnej.

Wśród nominowanych w tej drugiej kategorii nie zabrakło także autorek, które mają szansę na statuetkę kolejny rok z rzędu. Valérie Perrin (Zapomniane niedziele), B.A. Paris (Przyjaciółka) oraz ulubienica nastoletnich czytelniczek Weronika Anna Marczak (Rodzina Monet. Diament, tom 4, część 2) po raz kolejny udowodniły, że potrafią tworzyć bestsellery.

Czytelnicy Literatury faktu w ostatnich 12 miesiącach zaczytywali się w opowieściach o znanych ludziach czy o mrocznych zakamarkach historii i współczesnego świata. Szanse na statuetkę w tej kategorii mają autorzy tytułów tj.: Kryminalna historia Watykanu, Kryminalne Zakopane, Szpiedzy Putina. Jak ludzie Kremla opanowują Polskę czy Pierwsza Dama. Wywiad-rzeka z Jolantą Kwaśniewską. Wśród najmłodszych czytelników dużą popularnością cieszyły się – podobnie jak w poprzednim roku – m.in. książki o charakterze edukacyjnym, np. o ludzkim ciele czy wierze we własne możliwości.

Mocne historie i mroczne tajemnice w audio

2024 rok w audio stał pod znakiem kryminału. Słuchacze audiobooków, słuchowisk i podcastów najczęściej wybierali tytuły poświęcone tematyce zbrodni czy tajemniczych zaginięć. O tytuł najpopularniejszej Produkcji audio w minionym roku walczą m.in. Żółć czy Karnawał, natomiast w kategorii Podcast statuetka Bestsellera Empiku 2024 może powędrować do autorów serii tj.: Fajbusiewicz. Zbrodnie, które nie dają mu spokoju, Jeffrey Dahmer. Kanibal z fabryki czekolady czy Mordercy PRL 2.

Muzyczny top

W tegorocznej edycji Bestsellerów Empiku zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach muzycznych. Wśród nominowanych w Rock & Pop znalazła się po raz kolejny sanah, która rywalizuje o statuetkę m.in. z innymi niezwykłymi kobiecymi głosami: Billie Eilish i Kaśką Sochacką. Interesująco wygląda starcie w rytmie Rap & hip-hop. O potędze i fenomenie polskich wykonawców świadczy fakt, że ta kategoria została przez nich w pełni zdominowana. Młodzi twórcy Oki, Chivas czy Mortal mierzą się z doświadczonymi KęKę i Kaz Bałagane.

Bohaterowie filmowi, których wciąż chcemy oglądać

Od poprzedniej edycji nagroda w kategorii Film jest przyznawana nie tylko na podstawie sprzedaży nośników fizycznych w Empiku, ale także wyników oglądalności w Multikinie wśród użytkowników Empik Premium. W 2024 roku Polacy najchętniej śledzili na ekranach dalsze losy znanych i uwielbianych bohaterów. Największą popularnością cieszyły się między innymi kontynuacje kultowych polskich produkcji, takich jak Listy do M., Sami Swoi czy Kogel-Mogel, a także kolejne odsłony popularnych animacji – Vaiana, W głowie się nie mieści czy Minionki.

Warto ich znać – nominacje do Odkryć Empiku

Bestsellery Empiku nie tylko wyróżniają najpopularniejszych twórców, ale także promują artystów, którzy w ubiegłym roku wnieśli do kultury nową jakość. Nominacje do Odkryć Empiku, przyznawane przez eksperckie jury, trafiają do utalentowanych pisarzy, muzyków i filmowców, którzy odważnie wytyczają nowe artystyczne szlaki i wymykają się schematom. Nominowanych w kategorii Literatura, którzy z wyjątkową wrażliwością opisują świat wskazali Małgorzata Lebda, Radek Rak, Olga Drenda oraz eksperci z Empiku Joanna Marczuk i Marcin Maćkiewicz. Nominowanych do filmowych Odkryć Empiku wytypowali Maciej Buchwald, Sandra Drzymalska, Bartosz Węglarczyk (Onet), Kinga Burzyńska (TVN) a z ramienia Empiku Anna Limbach-Uryn. Z kolei świeżych nietuzinkowych brzmień poszukiwali Kathia, Natalia Przybysz, Mateusz Ptaszyński (ZET), Jan Ejsmont (e-Muzyka) oraz Dominik Sadowski (Empik). Każdy z trzech laureatów Odkryć wybrany przez Jury otrzyma od Empiku nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł na dalszy rozwój artystyczny.

Twórcy Roku - ulubieńcy publiczności

Po raz kolejny na corocznej gali Empiku zostaną przyznane także statuetki Pisarza i Artysty Muzycznego Roku oraz Twórcy Internetowego Roku. To wyróżnienia dla polskich twórców, którzy w 2024 r. sprzedali najwięcej książek i płyt w Empiku oraz tych, którzy, przekraczając granice wirtualnego świata, inspirują innych i pokazują, że media społecznościowe mają moc i potencjał, by pozytywnie wpływać na odbiorców. O laur Pisarza/Pisarki Roku rywalizują m.in. Remigiusz Mróz czy Joanna Kuciel-Frydryszak, Artysty Muzycznego Roku – m.in. Taco Hemingway, Dawid Podsiadło czy sanah, z kolei o tytuł Twórcy Internetowego Roku – m.in. Dział Zagraniczny, Science Mission czy Przerwa weekendowa. O tym, do kogo trafią statuetki, zdecydują fani w specjalnym głosowaniu, które wystartuje w aplikacji Empik 10 lutego.

Zwycięzców wszystkich kategorii poznamy 18 lutego podczas gali Bestsellerów Empiku 2024 transmitowanej na antenie TVN i streamowanej na YouTube i Facebooku Empiku.